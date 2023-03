Do sadů vjely bagry, pokácí milion stromů. Proč jsou česká jablka na odpis

Obchody to odmítají, v Polsku prý nakupují minimálně. Čemuž ovšem čeští ovocnáři, kteří mají ve skladech 30 tisíc tun neprodaných jablek, nevěří.

Po výtečné loňské úrodě paradoxně do sadů v Česku najíždějí bagry. Pěstitelé letošní zimu využili k rekordnímu kácení ovocných stromů. Zemědělská společnost Úsovsko ze Šumperska se v době vegetačního klidu zbavuje dřevin na ploše asi dva krát dva kilometry.

„Likvidujeme 40 hektarů ze dvou set, takže asi pětinu všech sadů. Je to dlouhodobější trend. Oproti roku 2013 jsme na poloviční výměře,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy Michal Horáček z vedení společnosti, která sídlí v Klopini nedaleko Mohelnice.

Doplnil, že problém masivního kácení prohlubuje fakt, že pěstitelé loni vysázeli jen 170 hektarů nových sadů. Je to nejmenší úhrn v novodobé historii Česka. „Jak se zastaví investice do obnovy, je to začátek konce,“ doplnil.