Rychetský: Zeman nemůže nikoho jmenovat do funkce, která je obsazená

Rychetskému končí mandát v srpnu. Zeman ale, jak napsaly v prosinci Seznam Zprávy, chce vybrat jeho nástupce, ještě než v březnu odejde z Hradu. Ačkoli správně by tuhle pravomoc měl ponechat zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi.

„Nemohu nikoho jmenovat do funkce, která je obsazená. To by bylo absurdní,“ řekl k Zemanovu plánu Rychetský v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.