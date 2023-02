Dobrovský & Šídlo: Co čekat od nové hlavy státu. A proč se nenechat unést kýčem

Petr Pavel byl zvolen českým prezidentem. Co od něj čekat? Jaké nároky bychom na něj měli mít? V čem může spočívat jeho největší síla a v čem slabost?

Očekávání vede ke zklamání, v politické realitě obzvlášť. Zvolením Petra Pavla prezidentem jsme si uchovali šanci na západní ukotvení naší země. To je sama o sobě skvělá zpráva, jejíž význam lze sotva přecenit. Ale zároveň bychom si neměli myslet, že se tu odehrává nějaké pokračování listopadu 1989, i když to tak někteří po volbách v rovině emocí mohli pociťovat.

Do přímo zvoleného a v jistém smyslu „nepolitického“ kandidáta si může každý promítat své touhy. Mezi ně patří i nejasný pocit, že prezident může být – v kontrastu k běžnému politickému provozu – jakýmsi novým představitelem občanské společnosti. Svádí k tomu i fakt, že na rozdí od svých dvou předchůdců nový prezident nevzešel z líhně politických stran. Jeho výchozí pozice je tak poměrně svobodná, ale zároveň riziková.

„Byla to pro něj příležitost zkusit si rychle zavést poloprezidentský systém, který by určoval tón politiky bez ohledu na to, která strana má zrovna v Parlamentu většinu,“ doplňuje Jan Dobrovský.