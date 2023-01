Dobrovský a Šídlo: Proč se Karel Schwarzenberg nestal prezidentem?

Před deseti lety se v naší zemi odehrála unikátní první „řežba“ přímé prezidentské volby. Neměli jsme zkušenost s tím, co všechno přinese. Vytáhly se zbraně nejtěžšího kalibru a z volby se nakonec stal festival polopravd a podpásovek.

Hosty našeho posledního předvolebního podcastu jsou David Gaydečka a Martin Voňka – spolutvůrci volební kampaně Karla Schwarzenberga z let 2012 a 2013, kteří nám poskytnou unikátní vhled, jak se dělá volební kampaň. Navíc s původním outsiderem, protože rozhodnutí Karla Schwarzenberga jít do přímé prezidentské volby byl od začátku trochu furiantský plán.

Schwarzenberg šel do souboje s původně skromnou ambicí volbu kultivovat a mít možnost ještě něco podstatného sdělit na sklonku svého veřejného působení. To se brzy ukázalo jako iluze, tím spíš, že lidé z jeho volební týmu mu hned na začátku sdělili, že do toho nepůjdou, pokud nebude opravdu chtít vyhrát, a nikoli se jen zúčastnit.