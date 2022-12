Dobrovský a Šídlo: Co by tomu řekl Václav Havel?

Před dvaceti lety se chýlila ke konci prezidentská éra Václava Havla. Jakým byl prezidentem? V čem se ukázal jako politik silným a co se naopak nikdy nenaučil? A proč by nikdy nezvítězil v přímé volbě?

Za mrazivého počasí a s čerstvou nadílkou sněhu v patách jsme tentokrát s podcastem Paměti národa Dobrovský & Šídlo zavítali poprvé do Ostravy. Divadelní sál kulturního domu Poklad byl k naší radosti téměř zaplněný.

A protože při každé první návštěvě začínáme vystoupení otázkou, co dalo to které město české politice, začali jsme i tentokrát zmínkou o ostravských politických veličinách, počínaje Evženem Tošenovským přes Lubomíra Zaorálka až po Mirka Topolánka. To bylo ovšem jen úvodní zahřívací kolo, protože naším hlavním tématem bylo několikeré Havlovo výročí, které pochopitelně rezonuje i ve spojitosti s nadcházející prezidentskou volbou.