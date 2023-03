Šéf Cermatu shodil IT systém na přijímačky a maturity, když ho sám testoval

Krejčí si podle Deníku N minulý týden vyžádal od pracovníka IT zvýšení práv k přístupu do databáze hodnoticího systému Certis, a aniž by kohokoli upozornil, spustil pak v systému zátěžové testy. Klíčový systém se pak zhroutil.

To se stalo několik týdnů před přijímacími zkouškami, při kterých střední školy systém aktivně využívají, popsal deník. Databáze obsahuje informace o dětech, které budou skládat přijímací zkoušky nebo maturity. V databázi pak budou také výsledky obou zkoušek.

Krejčí, kterého loni ještě jako zaměstnance Policejního prezidia prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli podezření ze zásahu do vnitřních systémů Ministerstva vnitra a policie – připomněl Deník N –, prý netuší, proč minulý týden při jeho osobních testech klíčový systém přijímacích zkoušek a maturit spadl.

„Měli jsme minulý týden asi půlhodinový výpadek Certisu, nemám v tuto chvíli informace od dodavatele, jak to vzniklo. Přestal odpovídat databázový server, důvody zjišťujeme,“ řekl deníku.

„Během jednoho z testů systému došlo k jeho nefunkčnosti, ty testy ale děláme během posledních čtrnácti dnů průběžně a ještě je budeme do přijímacích zkoušek dělat, aby byl systém připravený na zátěž,“ dodal ředitel. „Může se ukázat, že ten výpadek byl v přímé souvislosti s mou činností, ale pokud to tak bylo, nebyla to lidská chyba, ale chyba softwaru,“ tvrdil Krejčí deníku.

Podle lidí, kteří o podrobnostech o incidentu vědí, ale výpadek s ředitelovou akcí přímo souvisel. „Stalo se to, že pan ředitel si minulý týden bez vědomí projektového manažera a bezpečnostního ředitele, a aniž o tom oficiálně informoval struktury řídicích projektů maturit, vyžádal od pracovníka datového centra přístupová práva do databáze hodnoticího systému Certis,“ popsal Deníku N jeden z insiderů, který si nepřál být jmenován.

Krejčí si údajně oprávnění ke vstupu do systému později vyžádal znovu, když mu ho kvůli bezpečnostnímu incidentu pracovníci IT dříve odebrali. Podle deníku si najal externí firmu, s níž chce v podobném testování systému Certis pokračovat. Firma má do systému vstupovat přes jeho vlastní oprávnění.