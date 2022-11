Šéf VZP má teď snazší cestu k milionové odměně, říkají kritici

Tvrdí to aspoň část správní rady této největší tuzemské zdravotní pojišťovny, které se nelíbí nově schválená kritéria pro Kabátkovu odměnu. V pondělí totiž správní rada schválila materiál, který stanovil čtyři oblasti, jejichž splnění možnost získat finanční bonus otevírá.

Zdeněk Kabátek, který si už několik let drží v čele VZP velmi silnou pozici, má měsíční plat ve výši 225 tisíc korun. A každý rok může získat prémii až do výše šesti měsíčních platů. Tedy až 1,35 milionu korun hrubého – kolik peněz však dostane, záleží na tom, do jaké míry splní podle správní rady uložené úkoly.