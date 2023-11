Senátorům vadí, že ke kandidátům na ústavní soudce nemají od Hradu zdůvodnění

Senátoři by během prosince a ledna měli navolit další tři kandidáty na ústavní soudce.

A od Kanceláře prezidenta republiky (KPR), která návrhy posílá, by rádi znali odůvodnění volby.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a prezident Petr Pavel se ve čtvrtek shodli, že do budoucna by mezi kandidáty mohli patřit experti na trestní a unijní právo. Vystrčil novinářům po schůzce řekl, že se dohodli zároveň na tom, že by materiály od Hradu měly být obsažnější, zejména z hlediska jejich životních etap.