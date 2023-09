Simon je z hlediska odbornosti dobrým adeptem na ústavního soudce, řekl Pavel

Poté, co Pavel nynějšího soudce Nejvyššího soudu Simona nominoval, zazněla v médiích i odborných kruzích řada kritických hlasů, a to jak k Simonově rozhodovací činnosti, tak i k jeho propagaci čínského cvičení čchi-kung. Senát by měl o návrhu rozhodovat na schůzi, která začne 18. října.