„Skandální kampaň z veřejných peněz.“ Opozice tepe ODS za běh na charitu

„Byla to na prvním, druhém a třetím místě kampaň ODS za veřejné peníze. Až potom někdo možná řešil, že by se u toho mohlo běhat. Marketing akce byl masový oproti tomu, kolik tam pak závodilo lidí. Zjištění jsou skandální. Nechápu, jak si mohli dovolit udělat identický vizuál propagace charitativního běhu a politické kampaně ODS,“ sdělil pro Seznam Zprávy opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno). Namítl, že sport a kulturu měli v minulém období na starosti politici z jiných stran tehdejší koalice.

Zastupitel Hollan chce politickou konkurenci vyzvat, aby vrátila peníze do veřejných rozpočtů. „Je to exemplární příklad toho, jak se z veřejných peněz dělá kampaň,“ řekl.

Soukromý trenér Zadák už se na pořádání dalšího ročníku nechystá. Podle jeho informací má organizování běhu převzít městská firma Starez Sport. „Upřímně, nemám z toho celého dobrý pocit a jsem rád, že už to příští rok dělat nebudeme. Kdybych předem věděl, co všechno se kolem toho strhne, nikdy do toho nejdu. Jako tým nás pořádání stálo spoustu času a energie. Teď se do toho míchá politika, což je pro mě naprosto nepřijatelné,“ dodal.