Skryté záběry z jatek: zraněná zvířata, bití, kopání a elektrošoky

Zaměstnanci jatek vykládají zvířata z transportu. Zraněné, nemohoucí krávy tahají za uši, píchají do nich elektrickým poháněčem. Zvířata ženou na porážku s pomocí obušků, kopanců a nadávek. „Uklouzla v koupelně, vo*e,“ komentuje jeden z nich ležící poraněnou krávu.

„Při vykládání z transportních vozů zažívají zvířata ze strany zaměstnanců jatek nadávky, kopání, bití a drastické odvlečení nemohoucích jedinců do budovy jatek. Jatka se zároveň pyšní produkty označenými jako prémiové, stejně jako tím, že chovatelé dbají na kvalitu a welfare zvířat,“ říká Vincour.

„Například ležící krávu musí zaměstnanci usmrtit v autě, stáhnout na vykrvovací žlab a tam ji vykrvit, na to jsou proškolení. Co se týče píchání bičíku, který dává elektrický impulz, tak ten, myslím, zakázaný není. Ale třeba to mlácení tyčí se nesmí stát, budu muset udělat další školení a samozřejmě budou postihy,“ říká pro Seznam Zprávy Kyncl.