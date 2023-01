Slabozraké učitelky se zastal Ústavní soud. Škola ji propustila neprávem

Okresní soud v Českých Budějovicích v únoru 2019 vyhověl učitelce a rozhodl, že obchodní akademie jí musí vyplatit 75 000 korun. Vedení školy se podle okresního soudu dopustilo několika diskriminačních jednání. Šlo zejména o výpověď pro nadbytečnost, ale také nepřidělování přímé pedagogické činnosti, odpírání přístupu do informačního systému školy, nařízení mimořádné pracovnělékařské prohlídky pouhý den předem a následné sepsání vytýkacího dopisu.

„ÚS považuje odůvodnění provedená obecnými soudy co do kritérií volby nadbytečných zaměstnanců za nedostačující, nezohledňující všechny aspekty, které v řízení vyšly najevo,“ stojí v nálezu. Soud poukázal například na zjevnou účelovost některých interních opatření školy, jež výpovědi učitelky předcházela. Nyní by měly jihočeské soudy důkladněji zjistit skutkový stav a opětovně posoudit podezření na diskriminaci.