„Nikdo neví, jestli ty děti měly kazy.“ Šmucler sepsul výpravu školáků k zubaři

130. Tolik kazů nedávno ostravští stomatologové objevili u 29 dětí z Doubravy a Stonavy, které si do ordinace pozvali v rámci pilotní fáze projektu Školáci k zubaři.

Zakladatel Ajna Dental Clinic Lubomír Beran výsledky označil za „absolutní destrukci systému péče“ a s kolegy a karvinským senátorem Ondřejem Feberem (ANO) začali jednat s politiky, jak prevenci zlepšit.

Vize se však setkala s nesouhlasem prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. „V Ostravě voličům slibují, že jim zavedou 50. léta. Je to smutné, jsme ve 21. století,“ řekl k projektu, který chce navrátit preventivní prohlídky do škol.

Tvrdí, že akce pobouřila zubaře z celého Česka. Hlavní problém Šmucler vidí v provedení. „Naložil třídu dětí, odvezl je a vyšetřil. Nejspíš si to vykázal. A zaregistroval je ke stálé péči? Nikdo neví, jestli ty děti měly zubní kazy. Hlavně není možné, aby někdo odvezl a ‚odvrtal‘ dítě bez rodičů. Uváděný počet kazů je skoro světový rekord. Je otázka, zda vše bylo nebo je k ošetření,“ řekl.

Beran se brání. „Rodiče jsme podrobně informovali a dostali jsme písemný souhlas k tomu, abychom provedli preventivní prohlídku chrupu a do zubního kříže v dokumentaci zaznamenali kazy. Následně bylo rodičům oznámeno, že jejich dítě potřebuje sanaci, a doporučili jsme jim objednání,“ zdůraznil pro Seznam Zprávy. Když někdo ze zákonných zástupců s prohlídkou nesouhlasil, děti na ni nešly.

Samotné ošetření pak podle Berana proběhlo za přítomnosti rodiče.

Aby děti věděly, jak pečovat o zuby

Projekt Školáci k zubaři hájí i senátor Febr. „Pan Beran si stěžoval na současnou péči, proto jsem se tím začal zabývat. Prohlídku jsem zařídil pro dvě školy, Doubravu a Stonavu, teď se k tomu přidají i Dětmarovice. Projektu jsem nakloněný, líbí se mi. Chtěl bych, aby se systém v tomto ohledu změnil,“ uvedl Feber.

„Cílem je – kromě péče o zuby dětí – rodiče a děti informovat o tom, co je to zubní kaz, jak vzniká, jak mu zabránit, metody čištění zubů. Klást i důraz na to, aby rodiče měli zájem o chrup svých dětí,“ doplnil Beran.

Projekt zaštítila regionální pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny, která podle Berana brala akci jako dobrý příklad i pro ostatní lékaře. Mají si prý najít čas pro ošetření dětí.

Situace na Ostravsku je prý taková, že zubaři nechtějí děti vůbec ošetřovat, protože to pro ně není lukrativní.

„Jednalo se o ojedinělou regionální akci, která je plně v gesci ředitele příslušné regionální pobočky. Její využitelnost v jiných regionech bude předmětem případné další interní diskuze,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Ministerstvo: Pozitivní, ale…

Podle Ministerstva zdravotnictví nepředstavuje projekt Školáci k zubaři systémové řešení dostupnosti stomatologické péče. Pojištěnci by podle úřadu měli dostupnost stomatologické péče řešit primárně se svou zdravotní pojišťovnou.

„Považujeme za pozitivní jakékoliv aktivity pohybující se v mezích stanovených právními předpisy, které pomohou zejména u dětí podpořit dostupnost stomatologické péče, předcházet zubnímu kazu a učit pojištěnce správné prevenci. Zároveň oceňujeme, že projekt mediálně upozornil na důležitost prevence a nebezpečí jejího zanedbání,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ačkoliv Šmucler projekt z Ostravska zkritizoval, připouští, že v systému stomatologické péče jsou mezery. „Jsme jediná země, která nedává peníze na výuku dětí, jak si čistit zuby. To si mi zubaři musíme hradit sami,“ nastínil jeden z problémů.

Mezera v systému

Podle něj rovněž chybí detailní čísla o zubech českých dětí. „Má se dělat pravidelná studie o stavu dětských zubů. Česko ji nemá, stála by půl milionu korun a Ministerstvo zdravotnictví to odmítá dát. Nevíme, kolik dětí má kazy,“ vysvětlil.

Ministerstvo prý o provedení populační studie vede diskuzi, zatím ale nepadlo konkrétní rozhodnutí. „Je ovšem nutné dodat, že design, provedení a vyhodnocení takové celopopulační studie trvají řadu let a až následně lze – na základě jejích výsledků – přijímat jakákoliv rozhodnutí a provádět jakákoliv opatření, u nichž by také nebylo možné očekávat okamžitý efekt,“ uvedl mluvčí rezortu Jakob. Problémy v oblasti stomatologie považuje ministerstvo za akutní.

Beran upozorňuje na další smysl projektu – zjistit, jak vypadají zuby dnešních dětí. Pro lepší demografický výsledek bude projekt probíhat i na Jesenicku a potom pokračovat i na Brněnsku. „Stačí, když se vyšetří třeba tři tisíce dětí, z toho se udělá statistický údaj průřezem dětí od pěti do 15 let. Musí to být i demograficky zajištěné. A to nám ukáže, jaký je stav chrupu dětí. Můj předpoklad je zhruba čtyři až pět kazů na jeden chrup. Nechceme za to ani korunu a za půl roku to máme hotové,“ prohlásil.

Šéf stomatologů Šmucler se pozastavil i nad počtem zjištěných kazů v rámci pilotního projektu. 130 kazů u 29 dětí je podle něj vyšší než před rokem 1989 a považuje to za nesmysl.

Prohlídky na školách

Prohlídky ve školách jsou navíc podle něj běžné. „I mým dětem nabídli návštěvu u zubaře. Zubaři chodí do škol a nabízí prohlídky,“ řekl Šmucler.

Sám je zodpovědný za digitální projekt, kdy se dětem – pomocí malých skenerů – můžou vyfotit zuby. Zubař uvidí, jak si chrup čistí a jestli mají kazy.

„Děti nic nebolí, projekt se dělá ve škole. Přístroj má už spousta lékařů v Česku, včetně mě. Zatím to pojišťovny neproplácí, ale jednáme spolu. Tento způsob prohlídky zatím funguje pouze v ordinacích. Někteří lékaři to dělají už nyní, akorát to musí rodiče zaplatit. Potenciál to má určitě ve vyloučených oblastech, u dětí, které rodiče na prohlídky neberou,“ nechal se slyšet.

Na prohlídku by se děti objednávaly podle stavu chrupu, podle Berana to má ale jasný háček. Chybějí prý volná místa u zubařů, k nimž by se neregistrovaní pacienti mohli dostat. „Myšlenka je to krásná. Ale všichni mají své pacienty a můžou přijmout maximálně jednoho nebo dva pacienty,“ vysvětlil.

Šmucler ale ve svém projektu vidí oproti projektu Školáci k zubaři pozitivum: zuby se dětem pouze vyfotí. „Vrtat zuby dětem bez přítomnosti rodičů je v rozporu s principy Ústavy České republiky. Máme Úmluvu o biomedicíně, to za komunistů nebylo, máme i přísnější zákony o ochraně pacientů než Německo. Prohlídky ve školách nejsou možné, protože kdyby někdo rozvrtal dítěti zuby, půjde do vězení, pokud ho rodič zažaluje,“ reagoval.