Sněmovna jako bitevní pole. Poslanci v ní i nocovali, teď to chtějí změnit

Jak to vypadalo v Poslaneckých kancelářích na začátku května, kdy se koalice připravovala na „superschůzi“, při které chtěla prosadit několik pro opozici problematických zákonů, zachytil fotoreportér Seznam Zpráv David Neff.

Kvůli obstrukcím opozice musela letos vláda zasednout v prostorách Poslanecké sněmovny, a to hned čtyřikrát. „Mimořádná zasedání vlády v prostorách Poslanecké sněmovny v letošním roce jdou na vrub nejen mimořádné situaci spojené s ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady na ČR, ale také s obstrukcemi opozice, se kterými se musela vláda a vládní koalice v průběhu roku vypořádávat,“ řekl k tomu tiskový mluvčí vlády Václav Smolka.

Noční směnu si s poslanci a zaměstnanci Sněmovny střihli i autoři podcastu Vlevo dole Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Poslechněte si, co v kuloárech zažili.

Sněmovní komise, která si klade za cíl obstrukce omezit, se zatím sešla několikrát na koaliční úrovni. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) došli ke shodě v některých bodech. „Po novém roce to chceme probrat s opozicí. Věřím, že dojde k dohodě vzhledem k tomu, že se jedná o podobné návrhy, které sami navrhovali, když vedli Sněmovnu oni,“ řekl Bartošek.

Změny by se mohly týkat stanovení maximální délky vystoupení poslance k pořadu schůze. Právě neomezeného času poslanci opozice často využívali k obstrukcím, kdy ku příkladu při schvalování novely pandemického zákona přednášeli statě, jež se pandemického zákona vůbec netýkaly.

Tehdy to ve tři ráno na sociálních sítích glosoval předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný: „Právě jsem se probral po hodině spánku, už skoro hodinu jsem měl mít službu! Přijdu na sál a nějaká poslankyně SPD právě říká něco o přírůstku dojnic v ČR. Kurňa, kde to jsem?“ shrnul tehdy na twitteru podstatu obstrukčního jednání opozice.

Novinka v jednacím řádu, kterou poslanci připravují, by se mohla týkat i interpelací. „Tam by mělo jít o celkové zatraktivnění,“ vysvětlila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která věří, že by alespoň část opozice mohla návrhy podpořit. „V minulosti podobné změny prosazoval i bývalý předseda Sněmovny Vondráček,“ dodala.