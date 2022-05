„Mysleli jsme, že opozici utaháme, ale utahali oni nás,“ zní z koalice

Bylo to jako přípravy na zásadní politickou bitvu. Poslanci koalice i opozice si v kancelářích dělali zásoby čistých košilí a spodního prádla. Nechyběly ani energy drinky či spacáky. A samozřejmě ani velká prohlášení. U nich to ale skončilo.

Část vládních poslanců, především sněmovní nováčci, teď neskrývají zklamání, že koalice místo prosazení všech bodů, které na schůzi zařadila, zvolila raději kompromis a problematické body odsunula na jindy.

„Když uděláme mimořádnou schůzi se šesti body, máme mít na konci šest schválených bodů. Vím, že část kolegů to bere jako výhru. Já ne. Naopak. Mysleli jsme si, že opozici utaháme, nakonec utahali oni nás,“ říká jeden ze zklamaných zákonodárců z koaličního tábora.

O lehkém zklamání hovoří i místostarosta Prahy 6 a poslanec hnutí STAN Jan Lacina. „Moc produktivní to nebylo, ale vzhledem k tomu, že obstruují ze všech sil, jsme v těžké situaci. Třeba zrušení EET nebo zavedení korespondenční volby jsou pro mě osobně velmi důležité body a nějaká noc strávená ve Sněmovně mi za to stojí. Když ale někde nepřetržitě dva dny jsem, stojí mi jiná práce a výsledek je pak takový, jaký je, tak je to lehké zklamání,“ řekl Seznam Zprávám Lacina.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) ale není pravda, že by koalice kapitulovala nebo neuspěla. On sám vidí výsledek, který se dohodl na grémiu, jako dohodu, která vedla k tomu, aby se Sněmovna trochu pohnula. Zákopovou válku totiž obě strany vedou od první chvíle.

„Trochu se to hnulo. Kdyby opozice dál absolutně blokovala Sněmovnu, zejména teď v době války, nezbývalo by nám nic jiného než totální válka. Dopadlo to dobře, prosadili jsme tři body, oťukali jsme se a došli jsme k dohodě,“ míní Gazdík. Jak by případně totální válka ze strany koalice vypadala a jakými by se vedla prostředky, však nechtěl prozradit.

Klidně až do soboty

Obě strany se na začátku dušovaly, že jsou připraveny být v Poslanecké sněmovně až do soboty. Odhodlání hned na začátku schůze, v úterý dopoledne, za všechny shrnul předseda klubu ODS Marek Benda: „Myslím, že si tady potřebujeme dát jedno to noční cvičení, abychom zjistili, kdo má většinu.“

To opozici zvedlo ze židle. „No, nás to samozřejmě naštvalo,“ říká k tomu místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. A dodává, že i opoziční poslanci byli připraveni být ve Sněmovně nonstop až do soboty.

Pochopili, že s námi musí počítat. A myslím, že i koaliční poslanci si uvědomili, že když je krize, mají se řešit témata, která zaduní. A ne se tady týden přetahovat o to, jestli bude korespondenční volba. Karel Havlíček, místopředseda ANO

A kdyby nedošlo k dohodě, tak by se jim to povedlo. Opozice měla na zablokování Sněmovny na několik dnů dostatečnou sílu a odhodlání. Jen všech 72 poslanců hnutí ANO by i při omezení řečnické doby na dvakrát 10 minut na každého poslance mohlo k jednomu bodu mluvit přesně 24 hodin v kuse. K tomu by dalších skoro 7 hodin měli i poslanci SPD.

A do toho ještě nejsou započtena přednostní práva, jejichž držitelé mohou mluvit neomezeně. Což v uplynulých dnech s gustem předváděli předsedové opozičních stran Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD).

Noční cvičení, slovy Marka Bendy, nakonec poslancům stačilo jen jedno. Jednali od úterních 10 hodin až do středečních 4 hodin ráno, kdy si opoziční kluby vybraly celkem čtyřhodinovou přestávku, aby se poslanci stihli alespoň krátce osvěžit.

Středečním jednacím dnem obstrukce nezeslábly. Naopak, plně se do nich pustil Babiš, který i přes námitky předsedající schůze čtyři hodiny poučoval kolegyně a kolegy o prevenci různých typů rakoviny. Mnohdy velmi naturalisticky.

Vyhraná bitva, nikoli válka

Po poledni však vedení Sněmovny svolalo grémium, které se z půl hodiny nakonec protáhlo na více než dvě hodiny. Dohoda byla jasná – schválit zrušení pandemické pohotovosti a dojet schválení návrhu na změnu platby za státní pojištěnce a novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Zbylé tři, pro opozici velmi problematické, body odsunout na jindy.

„Beru to jako dílčí úspěch. Malou vyhranou bitvu, rozhodně ne válku,“ řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Ona sama byla úplně proti nočnímu jednání. I s ohledem na zaměstnance Poslanecké sněmovny.

Kladně výsledek vnímá i její stranický kolega Karel Havlíček. „Pochopili, že s námi musí počítat. A myslím, že i koaliční poslanci si uvědomili, že když je krize, mají se řešit témata, která zaduní. A ne se tady týden přetahovat o to, jestli bude korespondenční volba,“ říká Havlíček.

A z vlastní dřívější zkušenosti ministra dodává, že takováto situace nedělá radost ani současným ministrům, kteří jsou zablokovaní a dny i noci musí sedět ve Sněmovně. Místo aby řešili svá ministerstva. „Jsou naštvaní na šéfy svých klubů, že nedokázali něco vyjednat a oni tady museli dny i noci trávit,“ míní Havlíček.

Dohodou se podařilo odsunout zrušení EET, zavedení korespondenční volby a novelu zákona o střetu zájmů, která by veřejným představitelům zakazovala vlastnit a ovládat média. Tyto body spadnou na další řádnou schůzi.

„Hnutí ANO ukázalo, že je jen politickou divizí Agrofertu a dělá vše jen pro svého šéfa. To byl jediný důvod blokování této schůze, nepřipustit body, které ho ohrožují,“ naznačil jeden z oslovených koaličních poslanců důvody, proč hnutí ANO odmítalo hlasování o zrušení EET či zavedení novely zákona o střetu zájmů.

Noční jednání v tomto týdnu nebylo první, na kterém se poslanci sešli. Přes noc se jednalo i v polovině února, kdy se koalice snažila prosadit novelu pandemického zákona, jíž jí předtím vrátil Senát. Velký problém s ní měly obě opoziční strany, které se opět rozhodly obstruovat.

Novelu pandemického zákona vláda potřebovala proto, aby mohla vyhlásit stav pandemické pohotovosti, která jí pomáhala zvládat boj s pandemií covidu-19. Shodou okolností na mimořádné schůzi v tomto týdnu poslanci stav pandemické pohotovosti ukončili.

Včera jsme zrušili pandemickou pohotovost. A koho to zajímá? — Marie Jílková (@MarieJilkova) May 5, 2022

A to se, na rozdíl od schvalování novely pandemického zákona, obešlo bez většího zájmu veřejnosti. Což na svém Twitteru glosovala třeba lidovecká poslankyně Marie Jílková: „Včera jsme zrušili pandemickou pohotovost. A koho to zajímá?“ zeptala se na sociální síti.