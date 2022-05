Noc ve Sněmovně: „Co tady zažíváme, je blábolení“

Co se zatím ve Sněmovně odehrálo?

Místo toho se poslanci začali zabývat sporným vládním návrhem na snížení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví od poloviny roku. Tomuto rozhodnutí předcházela debata o tom, zda má předsedající schůze nabádat poslance, aby mluvili k věci. Poslanci debatují od úterních 10:00. Pět hodin jim zabralo, než schválili program schůze.

O co v novele jde?

Novelu předložila šestice poslanců ze šesti koaličních i opozičních klubů. Návrh doplňuje výrobce, dovozce a dodavatele paliv z biomasy mezi povinné osoby pro dokládání kritérií udržitelnosti. Má jim také umožnit prokazovat plnění podmínek čestným prohlášením a použít přechodné období, kdy lze plnění kritérií takto považovat do konce roku 2022.

K návrhu vystoupil i předseda ANO Andrej Babiš, který hovořil přes dvě hodiny, mimo jiné o historii podpory biopaliv. Na jeho víc než dvouhodinové vystoupení kriticky reagoval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prohlásil, že ještě ve Sněmovně nezažil, aby bývalý premiér strávil tolik času tím, že předčítal z časopisu, aby se vyjádřil k návrhu, který má stránku a půl. „To, co tady zažíváme, jsou obstrukční řeči, je to blábolení,“ řekl.

Obvinil hnutí ANO, že svým postupem zablokovalo vlastní schůzi s vlastními body. Schůze svolaná z popudu ANO má začít poté, co skončí aktuální mimořádná schůze, kterou svolala vládní koalice.

4:00 Schůze Sněmovny po 18 hodinách ukončena. Natočili jsme přímo na místě speciální epizodu Vlevo dole, jak to při nočních obstrukcích vypadá. Rozpisy na spaní, mluvení, jídlo, pití, sprcha… chvíli bude trvat střih, dnešní díl nebude ve 12, ale později. Dobrou noc! Vlastně ráno pic.twitter.com/W9nvV6y5W5

K projednávání poslanecké novely zákona o podporovaných zdrojích energie se mají poslanci vrátit až poté, co projednají vládní návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. To je třetí bod schůze. Není jasné, kdy se tak stane.

Zatím je totiž – po přerušení debaty o biomase – v běhu teprve druhý bod. A to snížení zdravotních plateb za státní pojištěnce.

Jako zpravodaj tisku 166-novely z. o zdravotním pojištění jsem vyzval kolegy,aby neobstruovali a diskutovali o tom jak zdravotnictví zlepsit.Nastoupil ale poslanec Okamura a už to začlo.Hlouposti, blafy a osočování.

„Stokrát lhal Tomio Okamura, když stokrát řekl, že se horší zdravotní péče,“ reagoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Pozastavil se nad tím, že kritik EU Okamura citoval i z unijních dokumentů ke zdravotnictví, a uvedl, že někteří poslanci SPD u „poutavého projevu“ svého předsedy usnuli. Místopředseda klubu opozičního ANO Patrik Nacher pak podotkl, že by bylo věrohodnější, pokud by novelu předkládal ministr zdravotnictví, a nikoli ministr financí.

Stát platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO) od ledna 1 967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Od července to má být podle novely o 400 korun méně. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.