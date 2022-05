Soud kritizuje vyšetřování Bečvy: Chybí důkazy, posudky jsou „zvláštní“

Nemáte přímý důkaz, konkrétního viníka, ani jste řádně nepopsali, jak přesně mělo k otravě řeky Bečvy dojít. To jsou v kostce hlavní výtky soudců vůči vyšetřovatelům jedné z nejsledovanějších kauz posledních let. Justice také žádá nové znalecké posudky.

Redaktoři Seznam Zpráv získali usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, v němž soudkyně Ludmila Gerlová v 76 bodech na více než dvaceti stranách vysvětluje, proč případ vyšetřovatelům vrací do přípravného řízení.

Za nedostatečné považuje například dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity. Oba dokumenty podporují policejní verzi o tom, že jedovaté kyanidy vytekly do řeky potrubím z čistírny odpadních vod firmy Energoaqua. Obžalovaná společnost sídlí v továrním areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedy měly přitéct patnáctikilometrovým potrubím.

Co všechno z obsáhlého usnesení vyplývá?

V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky. „Neexistuje tak žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou masivní otravy ryb v řece,“ píše soudkyně.

Při otravě řeky nikdo ze zasahujících neměl přehled o výpustích do Bečvy. Policisté se jich dopátrávali postupně, v rozmezí mnoha dní. „Je zjevné, že řada výpustí byla policejním orgánem v průběhu vyšetřování vyloučena z podezření pouze proto, že jimi v době šetření… neprotékala voda nebo vzorky odebrané v době šetření nepřekračovaly limity znečištění povrchových vod,“ stojí také v usnesení. Kvůli nejasnému určení výpustí mohli vyšetřovatelé opomenout skutečné místo kontaminace řeky.

Jinými slovy policisté neurčili konkrétního viníka, který by – ať už úmyslně, či z nedbalosti – havárii zavinil. Podle soudu nestačí prokázat, že znečištěné vody unikly z areálu obžalované firmy, ale že konkrétní osoba „zaviněně naplnila svým jednáním skutkovou podstatu některého trestného činu, což vedlo k následku vymezenému obžalobou.“

Soudkyně namítla, že se experiment prováděl při téměř trojnásobném průtoku vody, než byl v den otravy. Chyběly prý také srovnávací pokusy od jiných výpustí. „Obdobné pokusy však nebyly provedeny u jiných výustí do řeky Bečvy nad místem prvního zjištěného úhynu ryb a je tak otázkou, zda by jimi nebylo zjištěno dosažení úplné mísící zóny ve stejném místě.“

Amoniakální dusík přitom unikal i u jiných zdrojů, které kriminalisté na začátku vyloučili jako původce havárie. „To se týká například výusti do Černého potoka u kovošrotu Valašské Meziříčí, kde bylo u vzorku odebraného dne 23. září 2020 v čase 14:03 hodin zjištěno překročení povoleného limitu amoniakálního dusíku 0,23 mg/l (environmentální limit) velmi výrazným způsobem, když u tohoto vzorku bylo zjištěno 795,92 mg/l amoniakálního dusíku,“ píše se v usnesení.

Černý potok v těchto místech protéká také areálem valašskomeziříčské chemičky Deza. Firma, patřící skrze Agrofert do svěřenského fondu premiéra Babiše od začátku jakýkoli podíl na havárii odmítá.

Soudkyně považuje za nejpodstatnější pořídit nový znalecký posudek, který přesně definuje množství i cestu otrávených vod do Bečvy. Žádá také posudek k přesnému určení peněžní částky na likvidaci následků ekologické katastrofy.

Protože se soudci obávali, že kdyby došlo k dodatečnému zajišťování důkazů během soudního jednání, trvalo by to moc dlouho, vrátili případ do přípravného řízení, kde mají policisté rychlejší možnosti.