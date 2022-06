Spor o koncerty neskončí vyhláškou, Praha s organizátory uzavřela dohodu

„Na schůzi ve středu jsme si vysvětlili rizika, která ve spojení s touto problematikou vnímáme. Došli jsme ke shodě, že se v první řadě budeme vše snažit řešit samoregulací, a za to jsme nesmírně vděčni. Připravili jsme si řadu různých opatření, tak, aby se zvuk nešířil moc do okolí,“ řekla mluvčí ledáren Kateřina Dědková. Konkrétní však nebyla.

Petice, která z těchto míst vyšla, varovala především před tím, že by po Ledárnách mohlo dojít i na další kulturní scény v Praze.

„Prvotní podání vyhlášky bylo nastaveno na lokaci Ledárny. Kdyby se vyhláška schválila, tak je nějaký dodatek, že se působnost petice rozšíří i jinam, velmi jednoduché přidat. Proto petice vznikla. Protože přílepek by - kdyby se tam najednou objevily Riegrovy sady a Letňany - ani nikdo nezaznamenal,“ varoval například Marek Lakomý, ředitel kulturního prostoru MeetFactory a jeden ze zakládajících signatářů petice.

„Celý problém se týká jen ledáren Braník, kde byl hluk pro občany neúnosný a řešili to s pořadateli rok. Ani ta vyhláška neznamená žádné zákazy, to klíčové z vyhlášky pro mne vždy bylo nastavení technických opatření, aby se zmírnilo šíření hluku z těch koncertů na velkou vzdálenost,“ řekla.

Zaskočilo ji proto, že petici podepsali provozovatelé z celé Prahy, když řešili problém pouze s organizátory z ledáren. „Vznikla petice, která uvádí v podstatě dezinformace o tom, že chceme zakazovat kulturu. A navíc, že to chceme dělat po celé Praze, což tak není, protože zmíněná vyhláška se netýkala žádného jiného místa než Ledáren. Proto tu petici vnímám jako velmi manipulativní, protože tvrdí něco, co není pravda.“

7. Konec koncertní produkce mezi 21:30 – 21:45, aby byly do 22:00 ukončeny veškeré hlučné procesy.

3. Instalace subwooferů tak, aby pomáhal směřovat zvukovou energii co nejvíce k posluchačům.

2. Nastavení zvuku tak, aby mířil co nejvíce do posluchačů koncertu.

1. Zajištění odborné akustické analýzy, která by mohla vést k dalším zlepšení.

„Věříme, že samoregulace a úsudek aktérů o tom, jaký vliv má jejich činnost na lidi, co tam třeba pracují nebo bydlí, je zásadní a považujeme to za lepší než nějakou vyhlášku, která by byla nejspíš stejně poměrně rychle zrušena soudem,“ uvedl