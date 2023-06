Spory o rodičák. Piráti chtěli zvýšení „propašovat“ přes ministra zahraničí

Po nedávném představení konsolidačního balíčku to vypadalo, že je téměř hotovo – část vládních politiků si byla jistá, že jsou jen krůček od dohody na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun.

Zároveň se řeší, zda by nebylo lepší rovnou vymyslet pravidelnou valorizaci příspěvku.

A zatímco jednání přešlapuje na místě, Piráti se pokusili navýšení „propašovat“ do zákona o státní sociální podpoře. Jeho úprava přitom s rodičovským příspěvkem nesouvisí – věnuje se spíše technickým aspektům výměny informací mezi Úřadem práce a ministerstvem.

Při pobírání rodičovského příspěvku není nijak omezena možnost přivýdělku. Pokud ale dítě mladší dvou let stráví v „jeslích nebo obdobném zařízení“ víc než 92 hodin za měsíc, nárok na příspěvek zaniká.

Rodičovský příspěvek je určen celkovou částkou (aktuálně 300 tisíc korun), kterou může rodič vyčerpat různým tempem, nejpozději však právě do 4. roku dítěte, na které příspěvek pobírá. Tempo čerpání může rodič jednou za tři měsíce měnit.

Rodičovský příspěvek je dávka určená rodiči pečujícímu o nejmladší dítě v rodině maximálně do 4 let věku dítěte.

Lipavský svoji angažovanost ve výši rodičovského příspěvku vysvětluje tak, že jako ministr zahraničí má přehled, jak to chodí v jiných zemích.

„Ministr Lipavský navrhl do návrhu zákona promítnout porovnání se situací podpory rodin v zahraničí, kde se na rozdíl od Česka podpora rodin realizuje přes různé obdoby přídavku na dítě. Ze zahraničního srovnání vychází, že co se přídavků na děti týče, tak jsou nižší než v některých sousedních zemích. Právě valorizace rodičovského příspěvku by mohla vyrovnat pokles příjmů rodičů s malými dětmi,“ vysvětluje Daniel Drake, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí.