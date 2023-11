Fiala: Stávka škol je nezodpovědná

Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá stávku, kterou na pondělí vyhlásily odbory, za neodůvodněnou. Nerozumí zejména stávce ve školství, kde vláda meziročně zvyšuje rozpočet a učitelům garantuje plat na 130 procentech průměrné mzdy. „Odbory jednají nezodpovědně a pokračují v konfrontační politice, s níž začaly ihned po nástupu současného kabinetu,“ řekl Fiala novinářům po dnešním jednání vlády.

Předseda školských odborů František Dobšík v reakci na výroky premiéra řekl rozhovoru v rozhlasovém pořadu Press klub Frekvence 1, že objem peněz pro školství neodpovídá původním tvrzením vlády, že vzdělávání bude prioritou.

Fiala: Odbory využívají složitou situaci

Podle Fialy vláda udělala vše pro to, aby stávce zabránila, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) do poslední chvíle s odbory jednal. „To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné. Už jen proto, že je zapojeno školství, které patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky,“ řekl premiér.

Podle něj není jasné, co je požadavkem odborů. Připomněl, že učitelé mají garantované mzdy na úrovni 130 procent průměrné mzdy a že Ministerstvo školství je jednou z mála rozpočtových kapitol, která se v příštím roce dočká zvýšení prostředků. Očekával by jednání s odbory o budoucnosti školství, tato debata se ale podle něj nevede. „Jim jde o protest a využití složité situace, ve které naše země je, a to pokládám za nezodpovědné,“ řekl Fiala.

Šéf školských odborů s premiérovými tvrzeními nesouhlasí. „Můžu citovat z paměti dopis, který nám (premiér) poslal v květnu na náš sjezd, kdy nás ujišťoval, že v konsolidačním balíčku se škrty vzdělávání nedotknou. A v červnu vláda schválila minus 30 miliard. Ve finále je to tedy plus 1,4 miliardy do regionálního školství, a pokud si pan premiér myslí, že to je uspokojivé pro zaměstnance, kteří očekávali, že vzdělávání bude prioritou, tak je mi z toho trochu smutno,“ řekl Dobšík dnes večer Frekvenci 1.

Nepochopení ministrů a boj za peníze

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že odbory mají na stávku právo, důvodům pro její vyhlášení ale nerozumí. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude vláda jednat s odbory i po stávce, uskutečněný protest ale podle něj může další jednání spíš komplikovat než mu pomáhat. Podle šéfa odborů Dobšíka se v prosinci uskuteční „školská tripartita“, tedy společné jednání odborů, vlády a zaměstnavatelů.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyhlásila na pondělí stávky a další protestní akce proti krokům vlády. Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly se do stávky zapojí víc než polovina z 270 tisíc odborářů a odborářek z 31 svazů, které centrála zastřešuje.

Mezi nejviditelnější protestující patří školské odbory, které vyhlásily na pondělí celodenní výstražnou stávku, usilují o více peněz pro školství na příští rok. Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.