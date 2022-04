Stoka: Soudu se vyhne většina řemeslníků, „vykoupí se“ třemi miliony

Většina malířů, elektrikářů či instalatérů, kteří se zapojili do manipulací s veřejnými zakázkami v centru Brna, se vyhne soudům. Dvacítka z nich už se s městskou částí Brno-střed dohodla na mimosoudním vyrovnání, zjistily Seznam Zprávy. Radnice tak kompromisní cestou získá část škod. „Doposud jsme schválili dvacet dohod o narovnání v celkové výši 3 000 028 korun,“ potvrdila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Původní dozorující státní zástupce Radek Mezlík i jeho nástupkyně Jana Vítková dali už dříve najevo, že má radnice škody vymáhat po hlavních aktérech korupční kauzy, v čele s bývalými politiky ANO. Žalobci byli dokonce ochotní trestní stíhání řemeslníků zastavit, aniž by se tito obvinění s radnicí dohodli na náhradě škody.

„Z tohoto důvodu je postavení radnice při vyjednávání o náhradách velmi slabé. Nicméně snažíme se dohodnout na částce, která by odpovídala přibližně třiceti až padesáti procentům škody, která je obviněným kladena za vinu,“ sdělil tajemník městské části Petr Štika.

Na to ostatně minulý týden narazil ve své závěrečné řeči i současný dozorující státní zástupce Karel Cibulka. „V průběhu řízení před soudem nebylo zjištěno, že by docházelo k neodůvodněnému navyšování cen veřejných zakázek,“ řekl mimo jiné. Výhoda konkrétních firem a stavbařů spočívala v tom, že předem dostali neveřejné informace, které mohli využít ve svůj prospěch.

Také proto odmítá, že by dosavadní třímilionová náhrada byla příliš nízká.

Mimosoudní dohody podpořili i opoziční zastupitelé, včetně šéfky kontrolního výboru Moniky Spilkové Lukášové (Piráti). „Právník městské části potvrdil, že by u soudu reálně hrozilo, že radnice nedostane žádné plnění. V tuto chvíli jsou mimosoudní dohody lepší cesta,“ řekla.

Zastupitelka spolu s dalšími opozičními kolegy dříve poukazovala na to, že především velké investiční akce na opravy bytových domů, řešené v hlavní větvi Stoky, byly předražené. „Detektivům jsme dali názorný popis, jak se některé položky v rozpočtech skrytě předražovaly. Byly to třeba interiérové dveře. Překvapuje mě, že se to nepodařilo prokázat ani na těch velkých zakázkách,“ doplnila.