Hrubé vtipy, sexismus. Studenti varují před docentem

„Šla jsem docentovi poděkovat do kanceláře. Řekl: Tak si klekni na kolena a ukaž mi, jak umíš děkovat a šel ke mně jakože si rozepíná kalhoty. Byl to zřejmě vtip, ale bylo to velmi nepříjemné,“ zní jedno z anonymizovaných svědectví studentů na adresu dnes už bývalého vyučujícího Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.