Bídná úspěšnost vysokoškoláků. „Tady jsou školy hrdé, že spoustu lidí vyhodí“

„Velká část odchodů je takzvanou odloženou volbou, kdy studenti nastoupili do více studií a jedno z nich opustí,“ upozorňují experti na oblast školství, kteří vydali publikaci Studijní neúspěšnost na vysokých školách . Jinými slovy neúspěšnost dokončení studia (měřeno počtem přijetí a absolvování) automaticky neznamená, že student či studentka nepokračují jinde.

Pro zdejší vysoké školy to není lichotivý údaj. Podle dřívějších údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje čtyři desítky vyspělých států, patří Česko v této společnosti na chvost. V tomto případě pocházejí data z imatrikulačního ročníku 2013, jenže od té doby se úspěšnost v Česku příliš nezlepšila.

„Neúspěšnost se u nás opravdu drží vysoko. Financujeme strašně moc studií, která k ničemu nevedou. Můj subjektivní pocit je, že česká veřejnost i akademici to takto chtějí. Stále máme pocit, že rozdáváme moc diplomů. Přitom máme jedno z nejnižších čísel vysokoškoláků v Evropské unii a jsme spíš blíže Indii,“ říká Stiburek.

Nejlepší světové univerzity se totiž nechlubí tím, že velká část studujících neprošla jejich sítem. Naopak se snaží, aby se co nejvíce z nich zařadilo mezi úspěšné absolventy.

„I na Západě existují konzervativní hlasy, ale není to mainstream jako u nás. Nejlepší světové univerzity vnímají neúspěch nejméně z poloviny jako selhání školy. Tady jsou školy hrdé, že spoustu lidí vyhodí a považují to za známku kvality. Vysoké školství u nás stále v něčem připomíná 80. léta. Programy jsou do velké míry akademické, hodně málo je profesních,“ doplňuje Stiburek.