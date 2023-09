„Peníze tak na lítačku.“ Studenti kritizují stát za malou pomoc s bydlením

„Popravdě bych to stipendiem ani nenazývala. Třikrát ročně mi přijde na účet něco přes 2000. Samozřejmě mě vždycky potěší, když peníze dorazí, ale výrazně mi s nájmem nepomůžou. S ostatními říkáme, že je to tak na lítačku,“ zmiňuje pražskou předplatní jízdenku. Roční kupón tam vyjde studenty na 1280 korun.

Od té doby však náklady na bydlení výrazně vyrostly. „Ubytovací stipendium je nízké, už 12 let se nevalorizovalo. Když se průměrný příspěvek vydělí deseti měsíci studia, je to nějakých 540 korun měsíčně. Když se stipendium zavádělo, mohlo pokrýt asi čtvrtinu, pětinu měsíčních nákladů. Teď už vůbec nesplňuje původní účel,“ říká Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Výše stipendia přijde nízká i Hradecké. „Když mi třikrát do roka přijde okolo 2300 korun, nepokryje to ani půlku měsíčního nájmu. Fakt nic moc,“ povzdechne si druhačka.

Taková částka připadne studentům, kteří mají měsíční příjmy do 1,5násobku životního minima. To pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let činí 3490 korun.