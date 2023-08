Řada kolejí hlásí plno. Srovnáváme, kolik letos studenti zaplatí za bydlení

„Říkala jsem si, že to bude finančně nejvýhodnější a popravdě si myslím, že to tak i je,“ tvrdí. Za čtyřlůžkový pokoj zaplatí měsíčně zhruba 3500 korun.

„Přijde mi to dost. Zatím mě to ještě neodradilo, ale příští rok už bych se asi domluvil s kamarády a šli bychom na byt. Určitě by to vyšlo levněji než koleje,“ přemýšlí Lukáš.