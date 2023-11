Studenti kvůli klimatu obsadili univerzity i kino. Situace je kritická, tvrdí

Studenti, kteří se do protestu zapojili, v kině zůstanou tři dny. Chtějí tak upozornit na klimatickou krizi. „Stávkujeme, protože situace je kritická a my nemůžeme mlčet nebo ji přecházet bez povšimnutí,“ zdůrazňuje mluvčí protestujících v Brně Monika Búřilová.

U vstupu do kina Scala se kupí deky, karimatky a spacáky. Část studentů se totiž rozhodla na místě přespat. Nocovat budou ve stanech na náměstí před budovou.

„Pro nás to je malý ústupek z pohodlí na dva dny, ukázat tím ale můžeme hodně. Proto nám to za to stojí,“ doplňuje ji studentka geografie a žurnalistiky Jana Kolafová, která se na organizaci stávky také podílí.