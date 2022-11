Studenti okupují univerzity v boji za klima. Hrozí nám policií, stěžují si

Stávky pořádá iniciativa Univerzity za klima. Jejich program se skládá jak z workshopů, tak také z alternativní výuky, diskusí i kulturních programů. Studenti chtěli stávkovat nonstop, a proto požadovali, aby mohli v budovách přespávat. To se ale vedení univerzit často nelíbí.

Například vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) sice s postoji studentů částečně souhlasí, poukazuje ale také na rozpor, který stávka způsobuje: kvůli ní totiž značně naroste spotřeba energií i vody a tím i provozní náklady.

„Odhad finančních nákladů pro FF UK na zvýšený provoz v budově během třídenní stávky bez přespávání je asi 50 000 Kč. To jsou náklady na navýšené vodné, stočné, hygienické potřeby, svoz odpadu, úklid, ostrahu, energie a další. Tento aspekt celé akce považujeme v kontextu požadavků okupujících na univerzity za výrazně rozporuplný. Klimatická odpovědnost by měla jít ruku v ruce s odpovědností ke zdrojům, a to v jakékoliv formě,“ sdělila univerzita na svém webu.

Přesto nakonec vedení fakulty přespání umožnilo, ale pouze zkrácené.

Foto: Iniciativa Univerzity za klima Studenti během stávky diskutují na různá témata.

Studenti argumentují, že formát okupační stávky je důležitým aspektem.

„Na naprosté většině fakult stávka probíhá poklidně. Vedení fakult většinou souhlasí s cílem okupační stávky i přes občasné spory ohledně formy protestů,“ řekl pro Seznam Zprávy jeden z mluvčích stávkujících Kryštof Tymiánek.

„Stávkujeme především proto, že vláda dlouhodobě neřeší klimatickou krizi. Požadujeme, aby začala urychleně snižovat emise, aby začala zavírat uhelné elektrárny a stavět obnovitelné zdroje. A to tak, aby celá ta transformace byla spravedlivá a aby nedopadla na pracující a aby naopak zaplatili ti velcí znečišťovatelé,“ popisuje Tymiánek hlavní teze stávky. Dodává, že trvají na tom, aby vláda jednala systematicky a jasně.

Foto: Filip Lorenc Část programu studenti tráví vytvářením protestních banerů.

„Chceme také, aby transformace energetiky probíhala spravedlivě, aby se demokratizovala. To znamená, aby se energie necentralizovala ve vlastnictví velkých korporací, ale byla vlastněna třeba komunitně, nebo aby ji vlastnila obec,“ dodává druhá mluvčí Anežka Lindaurová.

Co stávkující studenti požadují? Aby si vláda vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu.

Aby vláda co nejdříve představila konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti.

Aby Česká republika okamžitě odstoupila z Energetické charty a vytvořila tlak na to, aby z Energetické charty vystoupily i ostatní členské státy EU.

Aby transformace státu a společnosti byla udržitelná, demokratická a spravedlivá. Podrobné znění požadavků najdete na webu iniciativy .

Jedním ze stávkujících je Ondřej Boček. „Stávkuju proto, že mi záleží na mojí budoucnosti a na budoucnosti mých blízkých. Klimatická změna je něco, co na nás dopadá už dneska, není to nějaký námět pro dystopický film. Sám jsem ze Slezska a tam je to hodně očividné,“ říká stávkující student v reflexní vestě.

Hrozba policií v Brně

Ani v Brně nenašlo vedení Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity pochopení pro to, že studenti chtějí na univerzitě přespávat.

„Mám za to, že jako fakulta máme podporovat kultivovanou a otevřenou demokratickou diskusi, která měla probíhat v denních a večerních hodinách. V noci mělo jít pouze o přespání, a tam nevidím sebemenší důvod, proč něco takového umožňovat,“ vysvětlil děkan Stanislav Balík.

I přesto, že podle jeho slov fakulta vnímá změnu klimatu jako akutní problém, radikální formu tzv. okupační stávky nepodpoří a k iniciativě se tedy fakulta nepřipojí. „V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody považuji za zcela nepřijatelné zneužívání obou termínů ‚okupační stávka‘ v současné situaci,“ dodal Balík s tím, že ho mrzí, že je FSS brána v protestu jako rukojmí.

Foto: Natálie Ulbrichová Stávka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Organizátoři stávky však nařízení univerzity nerespektují a přespání až do středečního dne i nadále plánují. Argumenty vedení označují za odstranitelné. „Vyslechli jsme si jejich argumenty, ale nakonec jsme se shodli na tom, že ta rizika, která zmiňují, jsou pro nás snesitelná. Konflikt očekáváme večer, děkan nevyloučil ani přivolání policie. My se ale nenecháme zastrašit,“ uvádí člen Univerzity za klima Petr Doubravský.

S prvním problémem se na FSS stávkující setkali už dopoledne. Atrium budovy, ve kterém měla stávka probíhat, bylo uzavřené z důvodu havárie. „Mezitím, co jsme tu vzniklou situaci řešili, cedule s upozorněním na technické problémy zmizela,“ vysvětluje Doubravský. Odpoledne už bez problému probíhaly domluvené workshopy a semináře k tématu.

V prostorách FSS visí transparenty s nápisy jako ‚Víc zelené, míň fialové‘, ‚Pane Fialo, plyn, uhlí a ropa je zlo‘ nebo ‚Vystoupit z Energetické charty‘.

Foto: Natálie Ulbrichová Studenti jsou připraveni na přespání.

Před fakultou stálo mimo jiné i několik studentů, kteří si zatím nebyli jistí, zda se stávky chtějí zúčastnit. „Přemýšlíme zrovna nad tím, jestli stávka v takto rozsáhlém problému má význam. Ale rozhodně je dobré se aspoň snažit ten problém zviditelnit,“ přemítají studentky Andy a Anna. Na FSS studují sociální práce. O téma změny klimatu se ale i přesto zajímají.