Televize odstavila Wollnera. Svědectví jsou závažná, říká šéf Rady ČT

Šéfredaktor reportážní publicistiky České televize Marek Wollner byl oficiálně odstaven. Mluvčí Karolína Blinková pro Seznam Zprávy potvrdila, že se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Předseda Rady ČT Karel Novák uvedl, že podle jeho informací jsou svědectví proti Wollnerovi závažná.

Komise sestavená Českou televizí se poslední měsíc zabývala podnětem, podle kterého Wollnerovi podřízení mohli čelit šikaně, bossingu nebo sexuálnímu obtěžování. Komise si pozvala jeho bývalé i stávající podřízené a spolupracovníky, aby popsali své zkušenosti. Právník Tomáš Němeček označil některá svědectví za závažná.

„Na naši advokátní kancelář se obrátilo několik osob, které popsaly nestandardní jednání Marka Wollnera vůči ženám i vůči podřízeným v rámci vytváření pořadu Reportéři ČT. Jejich svědectví považuji za závažná. Obsahem výpovědí je popis sexuálního obtěžování a šikany,“ řekl Němeček ve středu serveru Hlídací pes. Stejná slova později Němeček zopakoval i pro Seznam Zprávy.

Šetřením komise se bude zabývat i Rada ČT, potvrdil její předseda Karel Novák.

„Mluvil jsem telefonicky s generálním ředitelem Petrem Dvořákem, na středečním zasedání rady se budeme na šetření komise ptát. Podle mých informací jsou svědectví závažná. Komise to určitě nezamete pod koberec,“ řekl Novák Seznam Zprávám.

Případem se bude zabývat i policie. „Z úřední povinnosti se jím zabývat budeme,“ řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Televize nezveřejnila, k jakým zjištěním komise dospěla. Dramaturg Reportérů ČT má nyní týden na to, aby se k dokumentu vyjádřil. Pro Seznam Zprávy veškerá nařčení odmítl a označil je za „věty typu jedna paní povídala“.

„Lidský a pracovní rozměr nejsou to samé“

Seznam Zprávy se pokusily zmapovat, čím se komise konkrétně zabývala. Redakce proto oslovila desítku Wollnerových současných i bývalých spolupracovníků.

Jedná se o velmi citlivou záležitost - novináři, jejichž denní chleba je upozorňovat na nepravosti politiků, podnikatelů a jiných mocných lidí, mohou jen velmi obtížně mluvit o tom, co se děje v jejich bezprostředním okolí.

Zaprvé se většina z nich před komisí zavázala k mlčenlivosti, dokud nebude případ uzavřen. Zadruhé jsou to často zaměstnanci ČT a Wollnerovi podřízení.

Za třetí, a to je zřejmě nejdůležitější, cítí silnou loajalitu k Reportérům ČT. Obávají se, že jakákoliv kritika a nechtěná publicita nahraje těm, kdo mají na tento prestižní investigativní pořad spadeno kvůli svým vlastním cílům.

Několik bývalých a současných reportérů navíc zdůraznilo, že jim není komfortní, jakým způsobem celá věc odstartovala. V listopadu 2022 bývalá členka Reportérů ČT Markéta Dobiášová obvinila Wollnera z toho, že zastavil její investigaci prodeje pozemků v Lysolajích. A zároveň popsala jeho údajný bossing a sexuální obtěžování podřízených.

Reportéři České televize oslovení Seznam Zprávami naopak vyzdvihují Wollnerovu zásluhu na tom, že tento pořad dlouhodobě odolává vnějším tlakům politiků a byznysmenů.

„Mnoho čtenářů nikdy nepochopí, že lidský a pracovní rozměr v tomto případě nejsou to samé,“ říká jeden z oslovených reportérů.

Velká část současných podřízených Marka Wollnera podepsala petici na jeho podporu. „Jako členové redakcí se chceme ohradit jak proti nesmyslům, že v týmu nebyla chuť investigovat některé kauzy, tak proti osočením, že v redakci panovala toxická atmosféra šikany či sexuálního harašení,“ píše se v petici.

Petice na podporu Marka Wollnera Se znepokojením sledujeme neutuchající snahu zdiskreditovat šéfredaktora publicistiky a dramaturga Reportérů ČT Marka Wollnera. Po sérii politických útoků, napadajících nezávislost a nestrannost redakce, se nově objevil článek Markéty Dobiášové očerňující nejen práci redakce Reportérů, ale i Marka osobně. Markéta ho zveřejnila v předvečer demonstrace proti České televizi a článek se rychle rozšířil v dezinformačních a protisystémových kruzích. Ostatně, na toto publikum bohužel cílí i Markétin web InFakta. Jako členové redakcí se chceme ohradit jak proti nesmyslům, že v týmu nebyla chuť investigovat některé kauzy, tak proti osočením, že v redakci panovala toxická atmosféra šikany či sexuálního harašení. Marek je náročný šéf s důrazem na výkon a precizní kvalitu naší práce. Pod jeho vedením jsme odhalili desítky závažných kauz. Po celou dobu Marek bránil nezávislost redakce a vytvářel nám prostředí pro naši práci. Prostředí, ve kterém nemusíme mít strach, že nás naše práce bude ohrožovat, protože s tématy míříme příliš vysoko. Ti z nás, kteří jsou v redakci delší dobu, si pamatují, že stejnou ochranu požívala i Markéta. Stejně jako za námi, i za ní Marek vždy stál. Nejen díky tomu, ale i díky všem ostatním kolegům, špičkovým novinářům, považujeme redakci za bezpečné prostředí, ve kterém by se nás při šikaně či nátlaku vždy někdo zastal. Vnímáme proto nově vznesená obvinění jako další ze série snah zdiskreditovat ČT, její publicistiku a odstranit jejího šéfredaktora. Podepsáni: Aneta Snopová Jana Neumannová Zuzana Černá Hanuš Hanslík Michael Fiala David Vondráček Ondřej Stratilík Ondřej Golis (Reportéři ČT) Kateřina Blechová Kateřina Stibalová Jana Gerleová Eva Potužníková Jan Chaloupecký (Černé ovce) Zuzana Tunová Filip Černý Michal Šenk (Bilance)

Pět současných či bývalých zaměstnanců Reportérů ČT ale pod příslibem anonymity popisuje situaci úplně jinak. Odmítají sice, že by vrchní dramaturg bránil investigaci. Chování vůči podřízeným ale podle jejich názoru dalece překračovalo pravidla.

Těmito slovy popisuje atmosféru v redakci jedna z bývalých zaměstnankyň Reportérů ČT, kterou si komise předvolala:

„Prostě jsem jenom popisovala pravdu. Říkala jsem, že v redakci byla skutečně atmosféra strachu, že jsem měla pocit, že spousta členů redakce, kteří jsou tam dlouho, už to ani nevnímají. A naopak ti, co přišli relativně nedávno, to velmi rychle přijali. Zvykli si na atmosféru strachu, na to, že všichni mají před úterní poradou žaludeční vřed. Všichni se bojí na poradu, protože nevědí, na koho si Marek zasedne. Všichni měli žaludeční vřed i z nedělní střižny.“

Wollner v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že si nemůže dovolit nebýt náročný. „Číhají na nás vysílací rada a malá televizní rada, kde nesedí lidé, kteří jsou nám příznivě naklonění. A kde jakékoliv polevení z té náročnosti má fatální následky,“ řekl v rozhovoru šéf Reportérů ČT.

Někteří jeho podřízení ale mluví o urážení, zesměšňování a šikaně. Většina z nich ale nechce mluvit na záznam, a to ani pod příslibem anonymity.

„V podstatě všichni, kdo odešli, odcházeli kvůli jeho chování. Bylo to nesnesitelné. Nesnesl jiný názor. Bylo to daleko za hranicí toho, co si šéf může dovolit ke svým zaměstnancům, a to i v tak benevolentním prostředí, jako je televize,“ tvrdí bývalá Wollnerova podřízená.

Podobně protichůdné názory panují i kolem údajného sexuálního obtěžování. Podle Wollnera jde o situace či výroky vytržené z kontextu. Podle některých jeho podřízených ale nebylo jeho chování v pořádku.

„Já jsem se osobně se sexuálním obtěžováním nesetkala. Už dávno před nějakou komisí mi ale kolegyně říkaly, že s tím zkušenosti měly, ve smyslu osahávání na střižně, sahání na koleno, na prsa. Věty typu: ‚Pojď si zaš*at, pak nám to líp půjde.‘ Nikdy nevíte, jestli je to sranda, nebo není. Nebo co by se stalo, kdyby ta žena řekla ano,“ popisuje bývalá zaměstnankyně Reportérů ČT.

Jádro sporu zřejmě spočívá v tom, jaké chování kdo považuje za ještě přijatelné. Wollner v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dnes už by se v některých situacích choval jinak. Podle jeho kritiků ale určité chování zkrátka nemá na pracovišti své místo, a nemělo ho ostatně ani před lety.

„Byly tam sexuální narážky, které možná před 30 lety byly ve všech redakcích normální, ale teď normální už nejsou. A dokonce si nemyslím, že by měly být před těmi 30 lety normální, ale holt to někde takhle fungovalo. Marek přišel třeba ráno do redakce, viděl tam nějakou ženu, která neměla dobrou náladu, a přede všemi jí začal říkat: ‚Ty sis včera nezaš*ala, že jo, to si musíš pořádně zaš*at.‘ U takových situací jsem se ocitala,“ popisuje bývalá reportérka.