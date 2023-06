Téměř 200 000 balení léků zmizelo z Česka nelegálně

„Došli jsme k tomu, že v ČR se tato činnost týká léčivých přípravků spíše většího objemu, nejsou to ty nejdražší,“ vysvětlila Storová.

„Na Slovensku funguje emergentní systém, aby každá společnost garantovala zásobu pro slovenské pacienty. Vznikl jako ochrana před legálním reexportem,“ popsal ředitel. Právě z těchto zásob se podle něj léky ztrácejí a jsou vyvážené do zahraničí.

Že by se do podobné situace dostalo Česko poté, co vejde v platnost připravovaná novela zákona o léčivech, která má bránit výpadkům léků, si nemyslí. Zásadní rozdíl je podle něj v tom, že v Česku funguje systém elektronických receptů, které evidují léky předepsané konkrétním pacientům. Na Slovensku jsou stále papírové recepty.