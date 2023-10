Teplý podzim věstí nový normál. Přijdou exotické nemoci i pole jako z Francie

„Září bylo rekordně teplé. Například v Brně bylo o 5 °C teplejší, než je průměr let 1961–1990, a výrazně překonává druhé nejteplejší září,“ přibližuje.

Trend podle něj platil pro celé Česko. Odchylka zářijových teplot od tzv. nového normálu – let 1991–2020, která už jsou významně zatížena klimatickou změnou – byla okolo 3,5 stupně Celsia.

„Ještě horší by byla, a k tomu scénáři směřujeme, teplá a proměnlivá zima.“ Ta by podle něj mohla například ohrozit zemědělce a zahrádkáře, ale přinést i komplikace v dopravě nebo energetice.

Je ale podle něj nutné sledovat složitou síť navzájem interagujících faktorů, mezi které teplejší počasí spadá. To navíc může ovlivňovat i lidské chování – například delší sezonu grilování, která má na výskytu salmonelózy významný podíl.

Pozitivní dopad teplého podzimu na zdraví je podle ekologa a lékaře Miroslava Šuty možná pozdější nástup vlny respiračních nemocí. „Tím, že delší dobu je příznivé počasí, nejsou lidé tak dlouho zavření uvnitř. S bytím uvnitř se pojí větší riziko šíření kapének,“ vysvětluje. Studie, které by to nepochybně dokládaly, ale podle něj zatím chybí.

Možné riziko vidí naopak v prodloužení pylové sezony, která vyvolává alergické reakce. „Může to vést i – ale to je spekulativní – k rozšíření nepůvodních druhů, a tím pádem exotických pylů, na které u nás nejsme zvyklí,“ říká lékař.

„Teplý podzim prodloužil vegetační sezonu rostlin, a to o tři až čtyři týdny, rostliny čerpají z půdy více vody, a přispívají tak k nárůstu sucha v krajině,“ uvedl Martin Možný, vedoucí biometeorologických předpovědí hydrometeorologického ústavu. Zároveň podle něj začaly znovu kvést i některé dřeviny a obilniny vyrostly až příliš rychle. „Hrozí, že při náhlém poklesu teplot pod nulu můžou být poškozeny,“ představuje možná rizika.

„Naše krajina není dobře adaptovaná na to, co přichází a bude přicházet,“ odkazuje na pokračující změny klimatu expert na zemědělství z Hnutí Duha Martin Rexa. Říká, že potřebujeme krajinu změnit. „Zmenšovat pole, dodat krajině prvky, které omezují tepelné ostrovy a pomáhají zadržovat vodu, to znamená mokřady, remízky a podobně.“