Termín okupační stávka je chucpe, reaguje na protesty studentů děkan Balík

Až do středy se studenti po celém světě účastní okupačních stávek pro klima. Někteří nich přespávají v budovách univerzit.

Těm českým vadí, že vláda dlouhodobě neřeší klimatickou krizi a že se nedaří rychleji snižovat emise.

V noci na úterý protestovalo i několik desítek studentů Fakulty sociálních studiích Masarykovy univerzity. Děkan fakulty a politolog Stanislav Balík se proti této formě ostře vymezuje.

„Nepodporuji to. Média mě nyní zmiňují jako jediného děkana, která se stávkou nesouhlasí. Formu, kterou zvolili, považuji za neadekvátní tématu,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy, zatímco o dvě patra níž několik desítek studentů dál protestuje.

Co se vám na formě protestu nelíbí?

Nerozumím tomu, proč okupují fakultu, na kterou nemají žádné reálné požadavky. Má smysl okupovat instituci, s níž jsem neúspěšně jednal, která mi nechce vyjít vstříc a nemám jinou možnost než skrze okupační stávku si něco vynutit. Směrem k nám naopak zdůrazňovali, že je jim na fakultě dobře. Oceňují, že v tématu udržitelnosti něco děláme.

Přesto svůj protest směřují někam jinam. V takovém případě nemám sebemenší důvod jej podporovat. Kdyby sem přišli lidé z Hnutí za život, bojující proti potratům, jestli si tady mohou uspořádat nějakou okupační stávku, tak bych s ní taky nesouhlasil.

Foto: Tomáš Svoboda , Seznam Zprávy Děkan Stanislav Balík.

Takže vám vadí především volba místa?

Přesně tak. Neřeším obsah jejich požadavků. Z drtivé většiny ani nemíří na mě jako na děkana. Řeším to, že okupují instituci, jíž neadresují žádné požadavky.

Souhlasíte s tím, že je změna klimatu pro značnou část nastupující generace možná nejpalčivějším problémem současnosti?

Když jsem studentům a zaměstnancům psal e-mail, zmínil jsem, že problém ochrany klimatu považuji za hodně důležitý. Poslední tři roky jako děkan podnikám v této věci hodně kroků. V pětiletém srovnání se nám podařilo snížit v zimních měsících spotřebu tepelné energie o třetinu. Ale nemyslím si, že jako fakulta máme poskytovat prostor pro tento typ politického protestu.

A do jaké míry je to palčivé pro nastupující generaci? Včera jsem rozesílal hromadný mail na 3275 adres, což je aktuální počet studujících na fakultě. Když jste šel kolem, viděl jste tam třicet čtyřicet z nich? Jsou to nanejvýš 2 procenta. Zbylých 98 procent se ke stávce nepřipojilo.

Vnímáte to tak, že se chtějí protestující zviditelnit?

To nechci hodnotit. Ale ozývá se mi řada studentů, kteří vyjadřují nesouhlas s formou protestu. I pro ně je ochrana klimatu palčivé téma, ale zásadně se distancují od formy protestu a že studenti zvolili konfrontaci s vedením fakulty.

Když je to pro ně tak důležité téma, kde se tedy podle vás mají ozvat?

V tomto jim skutečně radit nebudu.

Stávkující namítají, že chtěli přespáním jen vyjádřit sounáležitost studentskému hnutí bojujícímu za klima. Je to tak velký problém?

Ano. V žádných jiných případech není fakulta otevřená jiným studentským akcím. Sám jsem jim při neúspěšném pátečním jednání říkal, ať přespí někde jinde. Že poskytnu prostory fakulty pro vedení demokratické otevřené diskuze o tématech globálního oteplování či ochrany klimatu, ale nevidím důvod pro přespání. Mohlo to proběhnout okupací jakéhokoli jiného veřejného prostoru – před radnicí, před Úřadem vlády –, ale ne na půdě samosprávné akademické instituce.

Zvažovali jste i povolání policie…

Ne, proti tomu se chci zásadně ohradit. To je fáma, kterou záměrně vypustili do prostoru reprezentanti stávkové platformy. Nikdy jsme vážně nezvažovali přivolání policie, pouze jsem ho nevyloučil, kdyby došlo k ohrožení majetku nebo zdraví lidí.

Policie by mohla přijít i na jejich ochranu, kdyby na ně třeba někdo zaútočil. V takovém případě policii skutečně zavolám. Ale ohrazuji se, že bych dokonce vyhrožoval, jak to teď letí po sítích. Není to pravda. Dobře vím, že na komára nemám jít s kanonem a že máme používat prostředky přiměřené situaci. Povolání policie by přiměřené nebylo.

Na transparentech se objevila některá hesla, odkazující třeba k sametové revoluci. Nechal jste se slyšet, že je pro vás neakceptovatelný pojem okupační stávka. Proč?

Byla to první z věcí, proti níž jsem se ohradil. Tohle je zneužití termínů okupace a stávka. Na naší fakultě našlo útočiště před skutečnou ruskou okupací na Ukrajině zhruba sto studentů, kteří tady mají být v bezpečí. A najednou mají čelit opakování zážitků s okupací. V pondělí podvečer jsem byl na pietním aktu v Kounicových kolejích, kde jsme si připomínali oběti skutečné německé okupace českých zemí a událostí ze 17. listopadu 1939. Téměř nikdo ze stávkujících tam nebyl.

V této situaci mi přijde chucpe používat termín okupační stávka. Stejně tak termín stávka odkazuje k nejzazšímu momentu, kdy si na instituci nejsem schopen vynutit řešení, a už mi nezbývá nic jiného. Odkazováním na roky 1968 a 1989 poukazují do jiného prostředí. Studenti tehdy neměli žádné jiné slovo.

Na naší fakultě je svobodně zvolený zástupce studentů účasten všech jednání a porad vedení fakulty. Studenti mají 5 z 11 členů akademického senátu, který mimo jiné volí děkana. Mají plnou škálu možností, jak ovlivňovat to, co děláme.

A to nedělají?

Mají mimo jiné zastoupení v pracovní skupině pro udržitelnost a nikdo z těch stávkujících nenavrhl v posledním roce nic konkrétního, co má fakulta v této otázce udělat. Nikdo si nepožádal o grant či stipendium na témata související s udržitelností. Když nevyužívám tyto mechanismy, je podle mě zneužitím vysokoškolské tradice stávkového hnutí operovat s termínem stávka.

Dokdy budou studenti ve škole přespávat?

Avizovali do středy odpoledne. Uvidíme, jak to bude.

Jak budete řešit situaci v dalších dnech?