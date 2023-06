Tři dny po útoku žraloka jsme mohli do moře, říká Češka po návratu z Egypta

Češka Jana Gajošová se vrátila z dovolené v Egyptě v Hurghadě, kam se vrací už několik let. Byla v hotelu jen pár kilometrů od místa, kde při útoku žraloka u pláže zemřel minulý týden ruský občan.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jaká byla na místě atmosféra po útoku a jaká opatření se zavedla. Egyptské úřady uzavřely 74 kilometrů dlouhý úsek pobřeží.

Že k tragédii došlo, se dozvěděli hosté krátce po ní. Všichni museli ihned z moře a na místě vše hlídali plavčíci. „Zákaz vstupu do moře platil od čtvrtka do soboty. V neděli jsme mohli do moře, ale bójky dali blíž k pláži. To je tam doteď a lidé nemohou chodit dál,“ popsala Češka, která se vrátila z dovolené na severu Afriky.

Foto: Jana Gajošová Na místě platil zákaz vstupu do moře.

Útok žraloka byl podle ní hlavním tématem rozhovorů s hotelovým personálem i mezi turisty. Hosté na místě dostali také rady - nekoupat se večer a brzy ráno, nechodit do moře samostatně.

„Jezdíme tam dvacet let. Stalo se neštěstí. Život tam jede dál, v hotelu jsem nevnímala, že by skončil svět. Dovolenou jsme dodělali do konce, v neděli jsme byli v moři. Klidně bych jela znovu, není třeba žádná panika. Doporučuji, aby lidé dodržovali pravidla. Určitě bych nešla šnorchlovat na širé moře,“ dodává Gajošová.

Cestovní kanceláře: Situace se vrací do normálu

Mluvčí cestovní kanceláře Fischer uvedl, že největší zájem klientů o situaci v Egyptě byl ve čtvrtek a v pátek. Zájezdy podle něj nikdo nerušil a situace se v Egyptě vrací do normálu.

„Odpovídali jsme těm, co volali, a komunikovali jsme s našimi prodejci, aby měli aktuální informace. Dnes ráno jsme dostali informaci, že se situace vrací do normálu, na plážích vlají zelené vlajky, takže se koupat může. Ještě jsou tam bezpečnostní bójky, za které by se nemělo. Během dneška jsou obnovené i některé vodní sporty a výlety,“ říká mluvčí Jan Bezděk pro Seznam Zprávy.

I mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková potvrzuje, že Češi v Egyptě už na omezení nenarazí.

„Dovolená v Egyptě je pro klienty bezpečná, pláže v hotelových rezortech jsou hlídané plavčíky a většina také disponuje ochrannými sítěmi a bójkami, které ohraničují část určenou pro koupání. Návštěvníkům doporučujeme vždy respektovat pokyny na plážích a pravidla na místě. Čechů, kteří do destinace teprve odlétají, se žádná omezení nedotknou,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře.

Video z napadení žraloka v Egyptě (pozn. red.: záběry jsou drastické):

K incidentu v Hurghadě došlo minulý týden ve čtvrtek kolem 15:00 (14:00 SELČ) u pláže Dream Beach, která je obecním majetkem a nepatří k žádnému z hotelů. Ruský občan podle konzula nebyl turista, ale měl v Egyptě trvalý pobyt.

Egyptské ministerstvo životního prostředí později oznámilo, že žralok byl chycen a bude zkoumán v laboratoři, aby se zjistilo, co k neobvyklému útoku vedlo.

Případy napadení žralokem v Egyptě Případy napadení lidí žralokem jsou v Egyptě spíše výjimečné. Minulý rok došlo v Hurghadě během několika dní ke dvěma smrtelným útokům, při nichž zahynuli turistky z Rakouska a Rumunska. V roce 2018 zemřel v egyptském letovisku Marsa Alam po napadení žralokem český turista.

Elitní potápěč Tomáš Kotouč v rozhovoru pro Seznam Zprávy minulý týden řekl, že bránit se útoku žraloka má vždy smysl. V nevýhodě jsou ale plavci a surfaři.