„U nás v Etiopii takové vedro nebývá.“ V Praze hledali cizinci stín a vodu

„Je to těžké, ale posunula jsem si svoje obvyklé místo sem do stínu pod stromy,“ líčí nedaleko místa, kde se potkává Václavské náměstí a Vodičkova ulice, průvodkyně turistické agentury. Láká zde návštěvníky Prahy na vyhlídkové jízdy.

Říká také, že práce v sobotním horku je těžká, a nejen kvůli tomu, co ukazuje teploměr. Turisté prý v takovém vedru o vyhlídkové cesty nemají velký zájem. „Chodí spíš ráno, odpoledne už ne, v autobusech je horko. Je to náročné, odpoledne už se moc neusmívám,“ shrnuje Tihi.

„Věděli jsme, že tady bude horko, ale tohle jsme nečekali. Naštěstí jsou tady ty úzké uličky, v nich se dá docela schovat. Ale fyzicky je to docela náročné,“ svěřuje se u Karlova mostu Edvard, který do Prahy přijel z Paříže s přítelkyní.

Co se týče dostupnosti vody, za pravdu Edvardovi dává i student managementu Tomáš, který se po čtyřech měsících vrátil ze studijního pobytu ve Švýcarsku a chtěl si pražské centrum po čase odloučení připomenout. Najít pítko se mu nakonec podařilo, a to u Loretánského náměstí. Vytéká z něj ale jenom pomalý proud kapek.

„Ve Švýcarsku mají spoustu kašen a mají tam standard, že v nich musí téct pitná voda. Reálně člověk najde skoro každých 100 metrů kašnu, kde si doplní vodu. Ve Francii je to stejné, v Itálii taky. Tohle v Praze není a když něco najdeme, vypadá to takhle,“ ukazuje na neznatelný proud vody v pítku.

„Takhle je vedro vždycky. To bylo i minulé roky. Akorát kdyby tu bylo víc stromů, tak by to bylo příjemnější,“ říká Tomáš a jeho společník dokonce říká, že mu horký den vyhovuje: „Já to mám rád. Připomíná mi to procházky Jižní Amerikou,“ směje se.