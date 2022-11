Učitel strčil žákovi do pusy hadr. Za „přestřelený vtip“ dostal trest

Informace o případu, kdy učitel ze soukromé školy Educhem v Meziboří strčil svému žákovi do pusy hadr, se rozšířily mezi uživateli sociálních sítí TikTok nebo Instagram. Vedení školy zprávy o incidentu potvrdilo.

„Byl to čistý složený hadr, který tomu žákovi na vteřinu dal do pusy,“ popsala podstatu ředitelka školy Helena Kripnerová. Podle ní šlo ze strany vyučujícího o přestřelený vtip, za který dostal už i trest.

„Učitel dostal postih. Zatím u nás stále pracuje, akorát už neučí ve třídě, kde se tohle odehrálo. Nemohli jsme si dovolit ho propustit. Bylo to na začátku školního roku a my nemáme lidi,“ komentovala ředitelka školy Helena Kripnerová. Podle jejích slov šlo ze strany pedagoga o pouhý vtip.

Navíc nikdy dřív se na něj stížnosti od žáků neobjevily. „Pracuje na škole už 30 let a nikdy s ním nebyl žádný problém. Dokonce tady po tom incidentu vznikla petice žáků školy na obhajobu učitele,“ uvedla Kripnerová.

Incident se na škole v Meziboří odehrál v září letošního roku. Žák oznámil, co mu pedagog provedl, ředitelce školy. Ta s ním případ následně začala řešit. „Ten žák to jako legraci asi úplně nebral. Hned šel za mnou a řekl mi o tom, co se stalo,“ popsala Kripnerová.