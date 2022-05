„Ukrajincům vstup zakázán.“ Ty cedule jsou fotomontáž, brání se obchody

„Nemám s tím nic společného a strašně mě to štve, je to lidská hloupost,“ uvedla spolumajitelka obchodu Marcela Abdel Fattahová. Ve výloze sice papír na stejném místě jako na fotce kolující po internetu visí, ale je bílý a uvádí pouze informace týkající se obchodu.

Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich řekl, že pokud by podnikatel bez legitimního důvodu vyloučil určitou skupinu lidí, ať už by to byli Slováci, Němci nebo Ukrajinci, tak by se dopustil porušení zákazu diskriminace. V ten okamžik mu hrozí pokuta od ČOI až ve výši tří milionů korun podle zákona o ochraně spotřebitele.