Unesli autobus, nabitými zbraněmi mířili na děti. Má smysl mít je za oběti?

Jejich příběh provokuje o to víc: Kromě toho, že to byli teroristé, byli i oni oběťmi totality?

V květnu 1978 měl Milan Bareš nastoupit na rok a půl do vězení. Rozhodl se, že se raději pokusí utéct do západního Německa. Nedalo mu příliš práce přemluvit i Roberta a Václava. Ti měli jasno – v Německu se budou mít lépe a až získají občanství, budou moci jezdit zpátky domů.

Došlo jim, že se nemohou do akce pustit hned. Neměli připravené zbraně, řidič by před nimi mohl jednoduše ujet. Učitelka jako rukojmí nestačila. Ale věděli, že to je jedinečná příležitost. Autobus sledovali. Když učitelé vystoupili a šli dojednávat nocleh, šlo to už jednoduše. Každý z bratranců si vzal jednu nabitou pušku a vyběhli z auta. V autobuse pochopitelně nikdo ani nepomyslel na odpor. Zpočátku se dokonce studenti smáli, měli za to, že jde o nějakou zábavnou scénku, součást výletního programu.