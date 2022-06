Priorita, na kterou nejsou peníze. Ministerstvo chce šetřit na vědě

O tuto prioritu se ale ještě v nadcházejících měsících zřejmě bude vést boj. Jak zjistila Televize Seznam (viz úvodní reportáž), ministerstvo financí navrhuje po roce 2023 skoro úplně zastavit růst výdajů na výzkum. Vyplývá to z neveřejné přílohy k usnesení, které vláda schválila na začátku června.

Podle předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové je to v době, kdy se rýsuje rekordní inflace, velmi bolestné: „Já naprosto rozumím tomu, že ta rozpočtová situace je velmi komplikovaná. Na druhou stranu my jsme nebyli moc nadšení, abych to tedy řekla nejmírněji. Vzhledem k tomu, jak vyrostly ceny energií a jak energeticky náročné jsou některé provozy ve výzkumných ústavech, tak je to vlastně de facto velice důrazný reálný propad.“