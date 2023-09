Útok pěstičkami. Ředitelka popisuje, jak žák napadl učitelku

Je pravda, že došlo k incidentu mezi žákem a učitelkou, není ale pravda, že by učitelka byla zraněná. Myslím si, že žák čtvrté třídy by ani neměl sílu jí způsobit nějaké zranění. Nicméně k tomu napadení opravdu došlo. Já jsem zavolala policii, protože se mi nelíbí, že mi někdo ohrožuje nebo útočí na učitele. I když k žádnému zranění nedošlo a rozhodla jsem se, že to je v kompetenci policie, aby to řešila.

Byl to fyzický útok a incident nebyl vyprovokován paní učitelkou. Já jsem tam nebyla, vím to od paní učitelky. Nevím, co se chlapci odehrálo v hlavě, ale na běžný učitelčin pokyn už ráno reagoval neadekvátně. Paní učitelka to nejprve přešla, vyhodnotila to, že se to jednou může stát, nicméně o zhruba hodinu později pokyn zopakovala a ten chlapec na to nereagoval. Paní učitelka se rozhodla, že ten úkol vykoná sama, aby předešla dusnu ve třídě a ten chlapec se na ni opět vrhnul pěstičkami. A to je v podstatě všechno. Zkrátka jakmile mu paní učitelka zadala nějaký úkol, který se mu zřejmě nelíbil, tak reagoval neadekvátně.