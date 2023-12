Už zažil masovou střelbu v Česku. Máme tísňová tlačítka i chytré kamery, říká

Bez varování vstoupil s pistolí do čekárny traumatologie. Po střelbě Ctirada V. zůstalo 10. prosince 2019 sedm obětí, útočník toho dne později spáchal sebevraždu.

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava se od té doby ještě intenzivněji zabývá ochranou takzvaného měkkého cíle, místa s vysokou koncentrací lidí. Ve špitále zavedli řadu opatření, včetně tísňových tlačítek nebo inteligentních kamer. „Vždy musíte zvažovat, aby to bylo uživatelsky komfortní,“ zdůrazňuje ředitel nemocnice Jiří Havrlant, který zařízení vedl i před čtyřmi lety při útoku.

Co jste si pomyslel, když jste se dozvěděl o střelbě na pražské univerzitě?

Zamrazilo mě. Tragédie, která se stala u nás před čtyřmi lety, samozřejmě zůstává v hlavě. Události na Karlově univerzitě jsou nepředstavitelné. Chtěl bych všem pozůstalým vyjádřit hlubokou soustrast a poraněným popřát, ať se z toho co nejrychleji dostanou. Lidé, kteří byli bezprostředně blízko, ať už studenti či zaměstnanci, jsou silně psychicky zasažení. Vím to z vlastní zkušenosti. Je velice dobře, že se o ně starají psychologové, interventi a peeři. Tito pracovníci jsou v tuto chvíli nepostradatelní.

Bezprostředně potom jsme začali řešit opatření, která uděláme hned, nebo ve střednědobém horizontu, abychom zdravotníky i pacienty s doprovodem co nejvíc ochránili. Na druhou stranu ale nemocnici nemůžete zavřít třeba bezpečnostními rámy.

Co tedy umí?

Nevyužíváme zatím všechny moduly. Detekují třeba pády osob. Kontrolují vstup do nějaké zóny, umí rozpoznat zanechaný předmět. Mapují například pohyb aut nebo podezřelých osob. Umí rozpoznat zvýšenou tepovou frekvenci člověka. Připravujeme teď ještě detekci zvuků, abychom minimalizovali bezpečnostní rizika pro lidi.

Známe obrázky z Číny, kde kamery lidem rozpoznávají obličeje, místní jsou pod neustálým dohledem. Je to však obrovský zásah do soukromí. Má se česká společnost touto cestou vydat?

Musí to být citlivé. Zajistit ochranu musíte, ale zároveň je potřeba udržet, aby to bylo uživatelsky příjemné, únosné. Vím, kam míříte, ale musíte vždy zvážit, co je možné.