„V ceně nám nikdo nemůže konkurovat,“ říká o gripenech švédský diplomat

Pronájem letounů JAS-39 Gripen má skončit za pět let. Vláda Petra Fialy (ODS) má zároveň v hledáčku americké stíhačky typu F-35.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve středu Seznam Zprávám potvrdila, že rozhodnutí, jaké stroje si Česko pořídí pro budoucí dekády, padne už v červenci.

„Česká republika využívá gripeny již nějaký čas se skvělými výsledky. Tato letadla využíváte ve vzduchu dokonce efektivněji než my ve Švédsku. Hodně jsme se od vás naučili a rádi bychom v této spolupráci pokračovali,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy švédský velvyslanec Frederik Jörgensen.

„Co teď řešíme, je možnost převést tato pronajímaná letadla České republice v podstatě za nulových nákladů.“

Něco jako dárek?

Ony už byly v podstatě zaplaceny. Je to jako s autem na leasing. Považovali bychom je za v podstatě splacené a na tomto základě bychom mohli systém spolupráce rozšířit o gripeny řady C či dále o gripeny řady E. To je velmi jasný plán a rozpočtově příjemná alternativa.

Uvědomujeme si, že všechny evropské země budou muset posílit svou obranu nejen ve vzduchu, ale i na zemi, takže bude potřeba řešit řadu projektů v této oblasti. A toto je velmi dobré ekonomické řešení, které to umožní.

Mohla by si česká armáda ponechat ty již „splacené“ stroje, i kdyby nešla cestou pořízení dalších nových gripenů?

O tom by bylo možné diskutovat, ale to už se dostáváme na území vyjednávání o kontraktu a to nyní nemohu komentovat.

Tuto nabídku jste předali i české vládě, ví o ní?

Máme řadu různých způsobů komunikace – ať už prostřednictvím dopisů, či osobních schůzek. O této nabídce jsme mluvili několikrát a já chci nyní zdůraznit, že stále platí. Chceme to zopakovat jasně: stroje, které využíváte, mohou být vaše za velmi malé peníze.

Čechům jde o čas

Jak v tuto chvíli hodnotíte komunikaci s českou stranu?

Uvědomujeme si, že Česká republika se chce v této věci pohnout rychle. Naše debaty probíhají dlouhodobě a získali jsme dojem, že čas je pro českou stranu klíčový. I to je důvod, proč nyní chceme zdůraznit naši pozici, naše nasazení a naše přání pokračovat ve spolupráci s vámi.

Z českého politického zákulisí zaznívají hlasy, že česká armáda zvažuje možnost udělat změnu a přejít z gripenů na americké stíhačky.

Ano, víme o tom, že zde probíhá dramatický konkurenční boj. O této soutěživosti moc mluvit nechci, chci jen zdůraznit podstatu naší nabídky. Máme za to, že nová série Gripenů E je jedno z nejlepších letadel na světě a zároveň skýtá fantastickou cenovou nabídku. V tomto s námi opravdu žádný jiný dodavatel nemůže soutěžit.

Takže hlavní motiv vašeho přesvědčování české vlády je cena?

To by mělo být důležité pro jakoukoli vládu, která nakládá s penězi daňových poplatníků. Zásadní je také hladký přechod. S námi by nebyly žádné čekací lhůty, udrželi byste si své vyzbrojení bez čekání na nová letadla. Stíhačky, které nyní máte, mohou být modernizované a třeba za rok můžete mít dalších deset.

Kdy byste mohli dodat ty nové nejmodernější stroje?

Nemám k tomu nyní detaily. O tom musíte mluvit se Saabem, který pak samotné stroje vyrábí. Zkrátka: dodací lhůty jsou s námi velmi krátké. To nás odlišuje od ostatních dodavatelů. Pokud se podíváte na jiné alternativy, trvalo by to mnohem déle a myslím, že zejména v této době je zásadní, aby nevznikaly díry ve zbrojních kapacitách. To je s námi garantováno.

Také je důležité, že čeští piloti jsou na gripeny zvyklí stejně jako technici a jejich provozu je přizpůsobená i infrastruktura v Česku. Pokud by došlo ke změně systému, toto vše by muselo projít přeměnou a stálo by to spoustu peněz, ať už kvůli výcviku, či rekonstrukci základen. A životnost stávajících letounů je teprve v půlce. My je budeme ve Švédsku využívat i po roce 2035. Pokud budou upgradované, budou fantastické.

Slovenské vale

Proč jste nepřesvědčili ostatní země, aby si pořídily vaše stroje? V posledních letech šlo o několik nákupů, kdy v evropských zemích dostaly přednost jiné stroje, a to včetně Slovenska, kde gripeny vyměnili za americké stíhačky. A Praha chce s Bratislavou ladit vzdušnou obranu.

Vždy uvidíte různé země se rozhodovat různě. Nemůžeme spekulovat o důvodech, proč si vyberou ten či onen stroj. Ale jsem přesvědčený, že to nemá nic společného s technickou úrovní letounu. Roli mohou hrát jiné aspekty a to mi nepřísluší soudit. Každá země má právo na vlastní rozhodnutí.

Nejste jako Švédsko součástí NATO, což se ale zřejmě brzy změní. Vidíte tam nějakou souvislost?

Je to pozitivní věc. Dosud jsme říkali, že gripeny jsou stoprocentně kompatibilní s letouny NATO. V budoucnu budeme říkat, že to je „naťácký“ letoun. Technicky v tom rozdíl není, ale rétoricky možná ano. Budeme se podílet na bezpečnosti v rámci NATO a v Evropě mnoha způsoby a jistě i prostřednictvím našich letounů.

Co se ve švédské společnosti změnilo v postoji k NATO. Je ta občanská podpora solidní?

Do 24. února tu byla jedna realita, nyní tu máme realitu novou. Co se stalo s ruskou agresí na Ukrajině, byla dramatická změna pro celou Evropu a speciálně pro Švédsko a Finsko. Museli jsme přehodnotit naše nastavení bezpečnosti a došli jsme k závěru, že není jiné řešení, jak posílit naši bezpečnost, než prostřednictvím NATO.

S ruskou agresí se potvrdilo, že staré pravdy neplatí. Šest z osmi parlamentních stran náš vstup do NATO podporuje, ty ostatní dvě nejsou velké. I průzkumy veřejného mínění potvrzují podporu veřejnosti.

Česko oceňujeme

Diskutujete s českou stranou, jakou formou by obnova stíhací letky měla proběhnout? Zda tendrem, či přímou cestou?

Máme plnou důvěru v českou vládu. To jasně říkáme. Pokud by šlo o tendr, jak to často bývá, je to pro nás OK a v takovém formátu jsme nepochybně konkurenceschopní. Na druhou stranu, pokud budete chtít jít mezivládní dohodou, také to pro nás není problém. Máme s Českem excelentní spolupráci a nevidíme žádný problém.

Pronájem gripenů znamenal, že nemohou být nasazeny v bojových operacích, respektive muselo by být takové nasazení schválené i Švédskem. To nové nastavení, které nabízíte, by umožnilo nasazení v bojových situacích?

Absolutně. S novým kontraktem, pokud by Česko převzalo již využívané stroje a nakoupilo další, by tato rozhodnutí byla zcela na vás.

Jak vnímáte aktivity nové vlády v obranných záležitostech? Praha je například jedním z tahounů dodávek zbraní bránící se Ukrajině. Vnímají to partneři Česka?