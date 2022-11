V Česku chybí nejen zdravotní sestry, ale i lůžka, ukazuje analýza

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Ačkoliv se v posledních letech situace pomalu zlepšuje, podle nové analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, by české zdravotnictví potřebovalo nejméně dalších 1959 úvazků všeobecných zdravotních sester. A kdyby měly české nemocnice tolik lůžek, kolik je potřeba, bylo by nových sester potřeba ještě jednou tolik.

„V průběhu pandemie covidu-19 to vypadalo, že sestry přibývají. To bylo dáno tím, že spousta z nich měla v nějakém období různé dohody či další smlouvy s nemocnicemi. A určitě si pamatujete i na akci Sestry v záloze a na další iniciativy, kdy část sester, které nepracují ve zdravotnictví, se v období pandemie vrátila pomoci. Ale potom znovu odešly, takže situace nyní není dobrá,“ říká předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníková.

„Letos jsme přijali do studia na praktickou sestru 3782 sester, na vyšší odborné škole 890 a na vysoké školy 1450 s tím, že momentálně Ministerstvo zdravotnictví připravuje navýšení kapacit na vysokých školách na 1800 studentů. Studenti budou nějakou dobu studovat, takže nám to hned nezajistí systém, a navíc tady hrozí vzhledem k demografii, že začnou odcházet silné ročníky. Což se ještě neděje, ale začne se to velmi záhy dít,“ říká prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Z praxe potom zaznívá, že by pomohla například motivace praktických sester, které by si rády rozšířily kvalifikaci na všeobecnou sestru. Například ve FN Brno totiž postrádají jen asi pět středoškolsky vzdělaných praktických sester, zatímco vysokoškolsky vzdělaných všeobecných sester chybí zmíněných 80.

„V Brně je situace taková, že sestry nemají moc možnost studovat dálkově. Praktická zdravotní sestra už by po maturitě mohla jít do práce, my bychom ji zaměstnali. Měla by plat, a přitom by si ještě dálkově dodělávala vysokoškolské vzdělání, aby z praktické byla všeobecná. Tohle jim není umožněno, konkrétně v Brně není žádný dálkový obor,“ říká mluvčí brněnské fakultní nemocnice Pavlína Danková.