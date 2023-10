Válečných uprchlíků v Česku přibývá po tisících

Muži aktuálně tvoří 40 procent uprchlíků a ženy 60 procent. Rozdíl stojí především na ženách v produktivním věku od 18 do 65 let. Těch je v zemi bezmála 161 tisíc, a představují tak 44 procent z celkového počtu lidí s dočasnou ochranou. Uprchlíků - mužů v produktivním věku – je pro porovnání přes 91 tisíc.

Nejvíce seniorů uprchlíků je hlášeno v Karlových Varech, a to 440, nejvíce dětí do tří let a stejně tak i náctiletých do 18 let je na Praze 4.