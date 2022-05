V noci domů s baterkou? Obce kvůli úspoře vypínají na noc osvětlení

„Žádnou negativní reakci nemám. Myslím si, že 99 procent lidí to nezaznamená, protože v této době se nepohybuje venku,“ dodává starosta i s odkazem na to, že čas vypnutí světel zvolili s ohledem na příjezdy a odjezdy posledního nočního a prvního ranního autobusu.

„V některých místech, méně frekventovaných ulicích, jsme navíc udělali to, že namísto dvou žárovek jsme do hlavice dali jenom jednu. Tam jsme se dostali s úsporou o tři čtvrtiny. Ulici to osvětlí tak, že se tam lidé nemusí bát a asi to úplně stačí. Ale nevyhovuje to normě,“ vysvětluje starosta městyse na Berounsku. Očekává, že úspora se projeví už v červencových odečtech a náklady na LED zdroje se na úsporách zaplatí do roka a půl.