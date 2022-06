V Praze přibylo půl milionu stromů, do ulic se jich ale dostal jen zlomek

Většinu nechal magistrát vysadit v parcích, lesoparcích a okolí Prahy. Vychází to nejen z plánu výsadby, ale potvrzuje to i informace v p irátském veřejném seznamu úkolů .

Kromě toho mají vzniknout stromořadí v ulici V Holešovičkách a na Smetanově nábřeží. A také u nových tramvajových tratí nebo při rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam by jich mělo přibýt sto padesát.

„Stromů v ulicích bylo vysazeno od roku 2019 do konce roku 2021 celkem 18 412, což je mimochodem dvakrát více, než kolik jich je v celé Stromovce,“ vypočítal primátor Hřib.

I David Kopecký z environmentální Nadace Partnerství uvedl, že město sází stromy ve větší míře pouze v nezastavěných částech obce. To podle něj ovšem nevyřeší přehřívání města a tepelný ostrov v centru nebo na velkých sídlištích.

Výsadba stromů v ulicích bývá složitější. Kopecký podotkl, že v centrech velkých měst na ně není místo, případně je jejich výsadba a následná péče extrémně nákladná. „A to v desítkách až stovkách tisíc korun za strom,“ upozornil.

Slib dala Pirátská strana Pražanům na osm let, byť volební období trvá čtyři roky. Co se by se stalo, kdyby se pražští radní po zářijových volbách na magistrát změnili? Náměstek Scheinherr věří v pokračování. „U každého projektu můžou noví radní rozhodnout a plán zrušit, ale doufám, že takovéto prospěšné věci pro město žádná rada rušit nebude.“