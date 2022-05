Temná stránka české ekonomiky: Většina Čechů dýchá špatný vzduch

Česko do životního prostředí investuje třetí nejvyšší podíl HDP ze zemí Evropské unie. Je to spíše následek špatného stavu životního prostředí, a tedy snaha o „damage control“, anebo Česko opravdu dlouhodobě investuje do ochrany i nad rámec pouhého řešení aktuálních krátkodobých problémů?