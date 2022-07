V předjíždění cyklistů se chystá další změna. Volali po ní majitelé lesů

„Smysl bezpečného odstupu tím není narušen. Pouze se pravidlo racionalizuje pro rychlosti do 30 km/h a užší komunikace, které se běžně v realitě vyskytují. Současně tím umožníme řidičům motorových vozidel legální bezpečné předjetí,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Doplnil, že novelu teprve čeká projednání ve vládě a poté celé legislativní kolečko, platit by měla od 1. 1. 2024.

„Většina cest v lese je 2,5 metru široká a je technicky nemožné objíždět cyklistu jedním metrem, když vám zbývá 1,5 metru na vozidlo. Technicky to je absurdní, a proto nám to vadí, technicky se to nedá dodržovat,“ sdělil pro Seznam Zprávy Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů.

Podle Šotoly to bude nyní ještě těžší, protože bude nutné prokázat i rychlost vozidla. „Policie nemůže zároveň řešit vzdálenost od cyklisty a aktuální rychlost vozidla, protože to není prakticky možné zdokumentovat.“ Podle něj se tak velmi sníží vymahatelnost opatření.

Vyplývá to ze statistiky Centra dopravního výzkumu. Ta ukazuje, že nedodržení bezpečného odstupu stálo od roku 2011 do roku 2020 pouze za necelým procentem zemřelých a těžce i lehce zraněných cyklistů. Nejčastější příčinou dopravních nehod cyklistů je špatný způsob jízdy, nedání přednosti a nepřiměřená rychlost.

„Řekněme, že tam, kde se jede do třiceti – ne, že tam je zóna 30 km/h, ale že se opravdu reálně jede do třicítky, tak si myslím, že by bylo dobré nedávat tam konkrétní minimální metrovou hranici, ale apelovat na to, že předjížděný cyklista nesmí být v žádném případě ohrožen a že když se před něj zařazujete, nesmíte mu vadit,“ vysvětlil Budský.