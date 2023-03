V zákoně zůstane odchod do důchodu v 65 letech, řekl Jurečka

Ministr po jednání řekl, že v zákoně nepočítá se zvyšováním důchodového věku. Hranice by měla zůstat na 65 letech.

Zároveň však dodal, že roli bude hrát i délka života a doba práce a placení odvodů. „Pracujeme s parametry, které by měly objektivně reagovat na dobu dožití nebo na dobu, kdy lidé byli aktivní na pracovním trhu a odváděli sociální pojištění,“ uvedl ministr.

Na jednání také padlo, že pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci.

Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů.

Odboráři si opakovaně stěžovali na to, že s nimi šéf resortu práce o reformě penzí nejedná a k přípravě je nepřizval. ČMKOS chtěla mít svého zástupce v Jurečkově poradním důchodovém týmu, v němž jsou vedle zástupců stran, ministerstev práce a financí nově i zástupkyně opozičních hnutí ANO a SPD. Jurečka odborářům účast dnes nabídl. V důchodové komisi by měl být místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

Pokud je podle nynějšího zákona navýšení cen výraznější pro domácnosti důchodců, započítá se. Když je prudší zdražování u všech domácností, tak se bere v potaz tento ukazatel. Zda by se pro výpočet nemohly brát cenové přírůstky jen u určitých položek, není zatím jasné. K mimořádné valorizaci ministr už dřív řekl, že by se při ní neměly rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími důchodci. Růst vyšších penzí by tak měl být při vysoké inflaci pomalejší než nyní a nižších důchodů naopak vyšší.