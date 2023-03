Dojde letos na další růst penzí? Záležet bude na důchodcovské inflaci

Loni se kvůli vysoké inflaci mimořádně zvyšovaly penze hned dvakrát – jednou v červnu a podruhé v září. Může se to opakovat? Redakcí Seznam Zpráv oslovení odborníci to zcela nevylučují.

„Pravda je, že doba je extrémně specifická. Jsme v situaci, která je za posledních třicet let zcela mimořádná, takže i odhady jsou vachrlatější, než byly v minulosti. Nevypadá to, že by k tomu mělo dojít, ale máme hodně nejistot,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, který se mimo jiné specializuje na vývoj inflace.