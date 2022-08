Ve volbách kandidují Wonder Women ze Bzence i strana za práva koček

Zkusíme to lépe. Pod tímto názvem kandiduje do místního zastupitelstva v Grygově nedaleko Olomouce devítka žen a mužů. Uskupení se o přízeň voličů uchází už podruhé, přičemž před čtyřmi lety hlasování v obci zhruba s 1 500 obyvateli vyhrálo.

Například Libeňský mourek se označuje jako strana pro lidi i kočky z Prahy 8. Původně šlo o satirické uskupení, nyní ale kandiduje do zastupitelstva městské části. Podle své vize chce dosáhnout „o fous lepší Prahy 8“.

Strana Wonder Women z jihomoravského Bzence zase – oproti své filmové předloze – bojuje za snížení rychlosti v obci. A také za kvalitu jídla ve školní jídelně. Na svém Facebooku uvádí, že o obecních záležitostech rozhodují v Bzenci pouze muži, strana tak jde do voleb s cílem to změnit.