Vědečtí redaktoři Seznam Zpráv získali Novinářskou cenu

„Porota oceňuje péči o to, aby článek nebyl pouze o omikronu teď a tady, ale aby přinesl životnost tématu i do budoucna. Autoři se pokusili téma nastínit tak, aby všichni čtenáři, z jakéhokoli pole společnosti, měli možnost zamyslet se nad daným tématem a původem svého názoru. Autoři vhodně vybrali nejpodstatnější informace z velkého množství dat. Vizualizace působí tak, že byly vytvořeny za cílem téma co nejsrozumitelněji přiblížit. Porota oceňuje společenskou důležitost zpracování tématu,“ odůvodnila porota vítězství Pavla Kasíka a Matouše Lázňovského.